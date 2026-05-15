İzmir’in yöresel müzikleri denince ilk akla gelen tür zeybek havaları olur. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün derlediği bilgilerde yöredeki zeybek ezgilerinin genellikle dokuz zamanlı yapıda olduğu, açık havada davul-zurna ya da klarnetle; kapalı ortamlarda ise bağlama ile çalındığı belirtiliyor. Bu yapı, İzmir türkülerinin hem ağırbaşlı hem de oynak karakterini açıklar.

İzmir’in yöresel müzikleri

İzmir yöresinde zeybek, müziğin ana omurgası. Ağır zeybeklerde daha vakur, gösterişli ve efe duruşunu taşıyan bir hava duyulur. Yürük zeybeklerde ise ritim hızlanır; oyun daha canlı, ezgi daha kıvrak hale gelir. Kültür Portalı’nda zeybek türkülerinin genellikle 9 zamanlı usulle söylendiği, 9/2 ve 9/4 yapıların ağır zeybek; 9/8 ve 9/16 yapıların ise yürük zeybek olarak anıldığı bilgisi yer alıyor.

İzmir zeybekleri ve türküleri

İzmir’in en bilinen türkülerinden biri “İzmir’in Kavakları” adıyla tanınan Çakıcı Efe türküsü. Bunun yanında “Harmandalı”, “Kordon Zeybeği”, “Darıldın mı gülüm bana”, “Uçun kuşlar İzmir’e doğru” ve “Al basmadan donu var” gibi türküler de İzmir repertuvarında anılıyor. Kültür Bakanlığı’nın İzmir türküleri arşivinde bu eserler aynı başlık altında listeleniyor.

İzmir müziğinde efe kültürü

İzmir’in yöresel müziğini anlamak için efe ve zeybek kültürünü ayrı tutmamak gerekir. Ödemiş, Tire, Bergama, Menemen, Bayındır ve çevre köylerdeki türkü mirası, çoğu zaman bir olayın, sevdanın ya da ölümün ardından söylenmiş ezgilerle taşındı. Zeybek türküleri yalnızca oyun havası değil; bazen bir efe hikâyesi, bazen bir ağıt, bazen de halkın belleğinde kalan bir direniş anlatısı oldu.

Kısacası İzmir’in yöresel müzikleri zeybekler, efe türküleri, düğün havaları ve Ege’ye özgü dokuz zamanlı ritimler etrafında şekillenir. Bu müziklerde hem İzmir’in dağ köyleri hem de kıyı kültürü duyulur.