Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, kurban bayramı öncesi hayvan satışlarıyla ilgili Son Mühür’e önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, kurban piyasasındaki en önemli etkenin ‘alım gücü’ olduğunu belirtti.

Ahmet Kocaağa: Şu an pazarlarda ciddi bir hareketlilik yok

Kurban pazarlarında henüz ciddi bir hareketlilik olmadığını savunan ve üreticilerin kendi aralarında ticaret yaptıklarının altını çizen Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, son bir hafta kala pazarın açılacağını aktararak, “Şu an için pazarlarda hareketlilik yok, üreticiler bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak şu an için gözlenen bir durum yok. Son bir hafta kala hayvan pazarları açılacak bundan kaynaklı şu an piyasaya yansıyan bir durum yok üreticiler kendi aralarında ticaret yapıyorlar.” dedi.

“Alım gücü olmazsa vatandaşlar kurban alamaz”

Öte yandan, kurban fiyatlarıyla ilgili de konuşan Başkan Kocaağa, bu noktada asıl belirleyici unsurun vatandaşların alım gücü olduğunu vurgulayarak, alım gücünün olmadığını bir ekonomide ucuz dahi olsa satış yapılamayacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Piyasada fiyatların yüksek olması önemli değil. Alım gücü en kritik meseledir. Eğer alım gücü yeterince iyi olmazsa ürün ucuz dahi olsa vatandaşlar alamaz. Ben şu an baktığım tabloda çok iyi bir noktada görmüyorum alım gücünü yani çok iyi satış yapılacağını düşünmüyorum.”

“Kırsalda yaşayan vatandaşlar daha avantajlı”

Son olarak, kırsaldaki durumun metropole kıyasla daha iyi olacağını savunan Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, taşrada yaşayan insanların hayvancılıkla ve tarımla daha iç içe olmalarından kaynaklı pozitif bir durumun olduğunun altını çizerek, “Bu bahsettiğim sistem ve ölçünün taşrada geçerli olacağını düşünmüyorum.

Çünkü köyde ve kırsalda yaşayan insanların bir noktada çiftçilikle ve hayvancılıkla bir geçmişleri var yani bu bahsedilen ölçülerin dışında kalıp kurban kesebiliyorlar. Ancak metropolde yaşayan insanların bunu yapamayabilirler.” şeklinde konuştu.