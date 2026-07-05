İzmir’de silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince söz konusu silah kaçakçılarının ikamet ettiği adres titizlikle tespit edildi. Tespit edilen adreslere emniyet güçlerince operasyon düzenlenirken, 1 zanlı olay yerinde kıskıvrak yakalandı.

Ev değil resmen mühimmat deposu!

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince söz konusu zanlının evine düzenlenen operasyonda arama yapıldı. Aramalarda zanlının evinden çıkanlar şoke etti. Zanlının evinde yapılan aramada tam 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Ayrıca, 4 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildiği bilgisi aktarıldı.

Önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı

Zanlının evinde yapılan arama sonrası şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete getirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakim karşısına çıkarıldı. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.