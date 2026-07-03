Gece saat 01.00 sularında İzmir'in Ödemiş ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Korkulanın olmayacağı ümit edilen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti

Acı kaza Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 21 yaşındaki A.B.'nin kullandığı araç hareket halindeyken, yola bir anda yola çıkan sokak köpeği sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç hakimiyet kaybı sonucunda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Kontrolden çıkan araç yola savruldu. Savrulan araç yol kenarındaki bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi öylesine büyüktü ki araçta bulunanlar yaralandı. Kazada sürücü A.B. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ama araç içinde yer alan 25 yaşındaki şahıs için durum aynı olamadı. Araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa İ. (25) ağır yaralandı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürüyor

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yolcu Mustafa İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

