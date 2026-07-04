Son Mühür- İzmir hafta sonuna yine su kesintisiyle başladı. Kentin bitmeyen çilesi haline gelen kesintiler, bu hafta sonu da planlı bakım çalışmalarının yanı sıra ani gelişen arıza kaynaklı sorunlarla vatandaşları zorlayacak. Günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi adına şimdiden hazırlıklı olmakta fayda var.

İşte İZSU tarafından paylaşılan 04.07.2026 tarihli güncel su kesintisi listesi:

Planlı bakım kesintileri

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi):

İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi ve arızalı branşmanların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle; 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti uygulanacaktır.

Arıza kaynaklı kesintiler

Bayraklı (Adalet ve Bayraklı Mahalleleri):

Anadolu Caddesi No:50 adresindeki yağmur suyu çalışması sırasında ana boruya zarar verilmiştir. Bu nedenle 08:24 ile 11:24 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik bir kesinti yaşanacaktır.

Kiraz (Cumhuriyet ve İstiklal Mahalleleri):

Meydana gelen ana boru arızası sebebiyle 08:10 ile 14:00 saatleri arasında yaklaşık 6 saat boyunca su verilemeyecektir.

Ödemiş (Uzundere Mahallesi):

Pompa motorunda yaşanan arıza nedeniyle 03.07.2026 saat 22:15'te başlayan ve 04.07.2026 saat 15:00'e kadar sürmesi beklenen yaklaşık 17 saatlik bir kesinti gerçekleşmektedir.