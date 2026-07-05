İzmir’de Demokrasi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 7 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete ilanı ile yapılan duyuruda, personel alım süreci için adayların 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacağı belirtilerek yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacağının altı çizildi.

Başvurular e-Devlet üzerinden!

Üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde görevlendirilecek adaylar için başvurular bugünden itibaren başlarken 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden "İzmir Demokrasi Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım" sekmesine girerek gerçekleştirmeleri beklenirken şahsen ya da e-posta yoluyla herhangi bir başvurunun alınmayacağının altı çizildi.

İşte, personelden istenilen şartlar!

Açılan kadro kapsamında üç büro personeli, bir inşaat teknisyeni ve üç destek (Temizlik) personelinin istihdam edileceği ifade edildi. Büro personeli için ilgili lisans programlarından mezun olma ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alma, inşaat teknisyenliği için mesleki ve teknik lise mezuniyetiyle KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı isteniyor. Destek personeli için ise yine en az lise mezunu olmaları, 35 yaşını doldurmamış olmaları ve KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almaları bekleniyor.

Başvurusu kabul edilen adayların nihai değerlendirme sonuçları 31 Temmuz 2026 tarihinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde ilan edileceği belirtiliyor.