Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda listesini güncelleyerek halk sağlığıyla oynayan firmaları deşifre etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı 2 Temmuz 2026 Perşembe tarihli son listede bu kez İzmir’den bir firma dikkat çekti. Torbalı’da üretim yapan bir firmanın ısıl işlem görmüş sucuğunda kanatlı eti tespit edildi.

Torbalı'daki firma yakayı ele verdi

Vatandaşın sağlığını korumak ve piyasadaki sahteciliğin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştıran bakanlık müfettişleri, hileli gıda listesine yeni markalar ekledi. 5996 Sayılı Kanun kapsamında laboratuvarda incelenen numuneler sucukta bulunan kanatlı etini kanıtladı. Bakanlığın e-Devlet ve resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı listede, İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürününde büyük bir usulsüzlük saptandı.

Sucuktan tavuk çıktı

Bakanlığın yayımladığı rapora göre Torbalı'da üretim yaptığı bilinen Ege Canet Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olan ve piyasada "Tire-Ege Göçmenoğlu" markasıyla satılan "Isıl İşlem Görmüş Dilimli Sucuk" ürününde tağşiş yapıldığı kesinleşti.

Yapılan detaylı laboratuvar analizlerinde, kırmızı et olarak satılan sucuğun içeriğinde "Kanatlı Eti" olduğu resmi olarak tescillendi.