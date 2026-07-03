Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü ile TFF 1.Lig’e şampiyon olarak çıkan Muğlaspor arasında ön protokol görüşmesi sağlandı. Ege takımları arasında büyük dayanışmaya imza atılırken Göztepe Spor Kulübü, Muğlaspor’a tesis ve stadyum konularında yardımcı olacak. Muğla ekibi ise sarı-kırmızılılara genç oyuncularını verecek. Genç ve potansiyelli futbolcuları İzmir temsilcisi alacak. Her iki takım için karşılıklı fayda ve iş birliği sağlanırken Başkan Mehmet Sepil protokolü olumlu karşıladı. Sepil’in aile köklerinin Muğla’ya uzanması anlaşmada kolaylaştırıcı bir rolü oldu. 2026-2027 sezonunda Göztepe Spor Kulübü’nde forma şansı bulamayan oyuncular Muğlaspor’da oynayacak

“Muğlaspor’dan açıklama geldi”

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muğlaspor Kulübü, “Kulübümüz ile Göztepe Spor Kulübü arasında sportif iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirildi. İki kulübün yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda; sportif gelişime katkı sağlayacak ortak çalışmalar, projeler ve sürdürülebilir iş birliği modelleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmeler sonucunda, gelecek futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, her iki kulübün de menfaatlerini gözeten ve sportif gelişimine katkı sağlayacak iş birliklerinin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıldı. Kurulacak iş birliğinin, kulüplerimizin uzun vadeli hedeflerine katkı sağlamasını ve Türk futboluna değer katmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.