Son dönemde futbol dünyasının en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Lamine Yamal Euro 2024'ün ardından 2026 FIFA Dünya Kupası sahnesine çıktı. Barcelona'da 10 numaralı formayı giyen İspanyol yıldız, etkili oyunu, uzaktan şutlarıyla takımın en önemli gol silahlarından biri olarak gösteriliyor. Tüm dünyanın izlediği turnuvada Yamal'ın gol katkısı ise merak ediliyor.

LAMINE YAMAL DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOL ATTI?

Lamine Yamal, Dünya Kupası kariyerinde şu ana kadar toplam 1 gol kaydetti. İspanya Milli Takımı'nın hücum hattında görev yapan genç futbolcu, kariyerindeki ilk Dünya Kupası gol sevincini 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında yaşadı. İspanya'nın Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldiği mücadelede ağları sarsmayı başaran yetenekli oyuncu, bu golle birlikte turnuvadaki gol perdesini açtı ve takımının kritik mücadelesine doğrudan katkı sağladı.

LAMINE YAMAL'IN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada rekor üstüne rekor kıran Yamal, hem attığı gollerle hem de takım oyununa yaptığı katkılarla ön plana çıkıyor.

İspanya A Milli Takımı formasıyla çıktığı maçlarda sergilediği olgun futbolla göz dolduran 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 2026 yılı itibarıyla milli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007'de İspanya'da dünyaya geldi. Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olan Yamal, futbol hayatına Barcelona'nın dünyaca ünlü altyapısı La Masia'da başladı. Barcelona A takımıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan ve 2024 yılında dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı kazanan futbolcu, kulübünde 10 numaralı formayı terletiyor. Yamal İspanya'nın Euro 2024 şampiyonluğunda başrolü oynadı.