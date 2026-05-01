İzmir haftanın son iş gününe yine su kesintiyle başlıyor. İZSU tarafından paylaşılan verilerde 4 ilçe 7 mahallede farklı saatlerde kesinti olacak. Verilen bilgilere göre kesinti 1-7 saat arasında değişiklik gösteriyor. İşte İzmirlinin merakla bekledi o liste...

Seferihisar'ı iki kesinti vurdu!

Seferihisar’da bugün iki farklı hareketlilik var. Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nde, Barankaya şirketi yürüttüğü çalışma sırasında şebekeye zarar verilmesi nedeniyle saat 13.00’e kadar su sıkıntısı yaşanacak. 01.05.2026 saat 09.00 ile 13.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Bir diğer kesinti ise Seferihisar Camibekir, Çolak İbrahim Bey, Düzce mahallelerinde 07.40 ile 8.40 arasında 1 saatlik kesinti gerçekleşti.

Kesintinin kaynağı benzer!

Urla Torasan Mahallesi’nde de benzer bir durum söz konusu. Sabah saatlerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle ekipler sahada. Buradaki kesintinin ise saat 10:54 civarında sona ermesi planlanıyor.

Menderes'te 2 saat su yok!

Menderes'te ise kesinti 2 saat sürecek. Orta mahallede gerçekleşen kesinti 08.55 - 10.55 arasında gerçekleşecek.

Ödemiş’te uzun süreli kesinti!

Günün en uzun süreli kesinti haberi ise Ödemiş’ten geldi. Kaymakçı Mahallesi (Uzun Sokak) civarında meydana gelen büyük bir ana boru arızası, kesintiye sebep oldu. Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen bu kesintinin öğlen 12.00 civarında tamamlanması bekleniyor.