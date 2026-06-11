İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların bulunduğu “Zamanı Durduran El Emeği” adlı yıl sonu sergisi ziyaretçilerini ağırladı. El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışmanın yer aldığı etkinlik, vatandaşların yoğun talebiyle karşılandı.

Bir yıllık emek sergilendi!

Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin hazırlamış olduğu ürünler, gerçekleştirilen sergide ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Yıl boyunca farklı branşlarda eğitim gören kursiyerlerin gerçekleştirdiği çalışmalar, hem estetik görünümleri hem de el işçiliğiyle göze çarptı.

Kurdele kesimiyle açılış!

Serginin açılışı, ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde kurdele kesiminin tamamlanmasının ardından davetliler sergi alanını gezerek stantlara ziyarette bulundu. Kursiyerler de hazırladıkları ürünler hakkında katılımcılara bilgilerini aktardı.

“Hem meslek hem hobi kazandırıyor”

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, sergide farklı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırlamış olduğu ürünlerin bulunduğunu ifade ederek Halk Eğitimi Merkezi’nin önemli bir eğitim görevi üstlendiğine vurgu yaptı.

Protokol ve vatandaşlardan sergiye katılım!

Gerçekleştirilen serginin açılışına Hakan Yavuz Erdoğan, Mehmet Karabulut, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.