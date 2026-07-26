Son Mühür- CHP İzmir'de, Ödemiş'in tercihi de Özgür Özel'in liderliğinde Türk siyasi yaşamına merhaba diyen Yeni Parti oluyor.

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker sosyal medyadan yaptığı duyuruda, Belediye Başkanı Mustafa Turan , belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları olarak CHP'den kopup Yeni Parti'ye geçeceklerini bildirdi.

Yeni bir yola çıkmak için...



''Cumhuriyet Halk Partisi’nin özgür iradesini yok sayan ve onu binalarla sınırlandırmak isteyen vesayetçi anlayış karşısında, halkımıza umut olabilmenin, halkımızın gerçek dertlerine derman olabilecek iktidarı kurmanın tek çaresi yeni bir yola çıkmak haline gelmiştir'' hatırlatmasında bulunan Eker,

''Bu süreçte örgüt iradesine, adalete, demokrasiye ve hepsinden önemlisi halkımızın değişim beklentisine olan inancımız doğrultusunda Belediye Başkanımız, İlçe Yönetim Kurulumuz, Belediye Meclisi Üyelerimiz, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızla ortaklaşa olarak istifa kararı almış bulunuyoruz.

Bu karar kolay alınmadı...



Bu karar kolay alınmış bir karar değildir. Bugüne dek birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz, emek verdiğimiz, lokmamızı bölüştüğümüz ve yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bizim için aslolan makamlar mevkiler değil memleketimize duyduğumuz sevgidir. İnandığımız değerler uğruna, ülkemize hizmet etme kararlılığıyla bundan sonra da yol yürümeye devam edeceğiz'' mesajı verdi.



Bu karar ortak iradeyle alındı...



Bülent Eker,

''Ortak iradeyle almış olduğumuz bu karar bir sayfanın kapanması değil yeni bir mücadelenin ilk adımıdır.

Bu yeni yolculukta bizimle birlikte yürümek isteyen tüm hemşehrilerimizi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 12.30’da Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Binası önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyorum'' çağrısında bulundu.