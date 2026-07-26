Ocak ayında tarihi zirveleri gören ons altın 4 bin doların, gram altın ise 6 bin lira seviyesinin altına gerileyerek yatırımcılara kayıp yaşattı. Zirveden bu yana ons altın yüzde 24, gram altın ise yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Haftalık bazda gelen alımlarla birlikte fiyatlar yeniden toparlanma sürecine girdi.

HAFTANIN KAZANANI HANGİ METAL OLDU?

Sert düşüşlerin ardından gelen tepki alımları ve kısa pozisyonların kapanmasıyla gümüş, altına kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi. Haftalık bazda ons gümüş fiyatı yüzde 4,1 artarken, altının ons fiyatındaki yükseliş yüzde 0,9 seviyesinde kaldı. Haftaya 56 dolardan başlayan ons gümüş 58,17 dolara kadar çıkarken, hafta içinde 60 dolar olan psikolojik eşiği gördü. Gram gümüş ise 88,60 TL seviyesine ulaştı. Yüksek tahvil faizleri ise fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİ NE DİZGİNLİYOR?

Petrol fiyatlarında görülen tırmanışın enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyede tutacağı beklentisi altındaki tırmanışı sınırladı. Merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar ise fiyatlara destek veriyor. Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankalarının mayıs ayında net 41 ton altın satın aldığını ortaya koydu. En yüksek alımı 18 tonla Polonya ve 10 tonla Çin yaparken; Özbekistan, Kazakistan ve Singapur da rezervlerini büyüten ülkeler arasında yer aldı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN REZERV BEKLENTİSİ NEDİR?

Dünya Altın Konseyi tarafından gerçekleştirilen 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması, alım eğiliminin süreceğini gösterdi. Araştırmaya katılan merkez bankalarının yüzde 89'u küresel altın rezervlerinin önümüzdeki 12 aylık dönemde artacağını öngördü. Kendi rezervlerini artırmayı hedefleyen bankaların oranı yüzde 45 seviyesine ulaşarak araştırma tarihinin en yüksek oranını kaydetti.