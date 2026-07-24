İzmir Ödemiş'te meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının, Çamlıca Mahallesi sınırlarında yer alan Çerkes Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple başladığı öğrenildi.

Alevleri gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti!

İhbar sonrasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına start verdi.

Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasının önüne geçmek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanı da bölgede!

Yangının meydana geldiği bölgeye gelen Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da söndürme çalışmalarını yangın bölgesinde takip etti .

Yetkililer, ekiplerden yangının seyri hakkında bilgi alırken, müdahale çalışmalarının koordinasyonunu da yakından takip etti.