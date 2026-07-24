İzmir Ödemiş'te yasaklı maddeyle mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, Kurucuova Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda yasa dışı yasaklı madde ekimi yapıldığı iddiasıyla bir adrese baskın düzenlendi.
Operasyonda, evin bahçesinde yetiştirildiği düşünülen yasaklı madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bahçede yasaklı madde bulundu!
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen aramada, bahçede boyları 60 ile 210 santimetre arasında değişen yasaklı madde tespit edildi.
Aramalar esnasında ayrıca farklı yasaklı madde de ele geçirildi. Ele geçirilen yasaklı maddelere incelenmek amacıyla el konuldu.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan M.K. (59), jandarmadaki işlemlerinin noktalanması sonrasında adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklandı.