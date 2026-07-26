Türk halk müziğinin köklü geleneklerini çağdaş tınılarla birleştiren Zeynep Bakşi Karatağ, kendine has vokal tarzıyla özgün bir duruş sergiliyor. Müzik eğitimini yarıda bırakarak yurt dışına yerleşen sanatçı, yıllar sonra hayat arkadaşıyla birlikte evde kaydettiği şarkılarla sektöre güçlü bir dönüş yaptı.

ZEYNEP BAKŞİ KARATAĞ KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1974 yılında İstanbul’da doğan Zeynep Bakşi Karatağ, aslen Tuncelili (Dersim) bir ailenin üçüncü çocuğu olarak büyüdü. Çocukluğu İstanbul'da geçse de evinde her zaman Anadolu kültürünün izlerini taşıdı. Babasının çaldığı üç telli cura ile evde dinlenen dengbêjler ve aşık gelenekleri, sanatçının müzikal kimliğinin temelini attı.

Müziğe ilk profesyonel adımını 1996'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde atan sanatçı, Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş’tan solfej dersleri aldı. Hocasının yönlendirmesiyle 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazandı.

ZEYNEP BAKŞİ KARATAĞ NEDEN ALMANYA'YA YERLEŞTİ?

Konservatuvardaki eğitiminin ikinci yılındayken sanatçının hayatının akışı değişti. 1999 yılında evlenip Almanya’ya taşınan Bakşi, okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yurt dışında bir süre aile kurmaya ve çocuk yetiştirmeye odaklansa da müzik tutkusundan asla kopmadı.

Uzun bir aranın ardından 2012-2013 yıllarında ev ortamında ürettiği şarkıları YouTube üzerinden paylaşarak müzik piyasasına yeniden adım attı. Özellikle Çukur dizisinde yer alan "Adaletin Bu mu Dünya" ve "Talihim Yok Bahtım Kara" yorumları sayesinde milyonlarca yeni dinleyiciye ulaştı ve dijital platformlardaki dinlenme oranlarını zirveye taşıdı.

ZEYNEP BAKŞİ KARATAĞ EVLİ Mİ, EŞİ MURAT KARATAĞ KİMDİR?

Zeynep Bakşi Karatağ evli ve yaşamını uzun süredir Almanya'da sürdürüyor. 1999 yılında hayatını aranjör ve müzisyen Murat Karatağ ile birleştirdi.

Murat Karatağ, sanatçının yalnızca hayat arkadaşı değil, aynı zamanda en önemli müzikal ortağı olarak projelerinde yer alıyor. Eşinin hazırladığı yenilikçi düzenlemeler, synth altyapıları ve elektronik atmosferler, Zeynep Bakşi Karatağ’ın berrak vokaliyle buluşarak şarkıların ana omurgasını oluşturuyor.