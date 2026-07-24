Son Mühür - Haftalardır süren Afrika ve çöl sıcaklarının ardından İzmir için yağış duyurusu yapıldı. Meteoroloji'nin paylaştığı son verilere göre yağışlı hava bugün İzmir'e giriş yaptı. Tüm ilçeleri etkilemeyecek olan yağmurlu hava, Bergama, Dikili ve Kınık'ta bekleniyor. Hafta sonu tüm şehri saracak olan yağışlı hava sayesinde sıcaklıklarda da hissedilebilir bir düşüş yaşanacak.

Yağışlı hava şehre giriş yaptı

Haftalardır kenti etkisi altına alan kavurucu Afrika ve çöl sıcaklarının ardından İzmirlilerin sabırsızlıkla beklediği yağış haberi nihayet geldi. Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün itibarıyla şehre giriş yapan yağışlı hava, ilk etapta Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde etkisini gösterecek. İç kesimlerde yer yer çok bulutlu ve parçalı bir havanın hakim olacağı kent genelinde gün içinde hava sıcaklıkları 33-34 derece seviyelerinde seyrederken, özellikle kıyı şeridinde kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulması bekleniyor. Hafta sonuyla birlikte dalga dalga tüm şehre yayılacak yağışlar sayesinde termometrelerde hissedilir bir düşüş yaşanacak.

İzmir ilçelerinde son durum 24 Temmuz 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Balçova: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Bayındır: Sıcak hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 35°C. Bayraklı: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 34°C. Bergama: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Beydağ: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 34°C. Bornova: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 34°C. Buca: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Çeşme: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29°C. Çiğli: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Dikili: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 30°C. Foça: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Gaziemir: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Güzelbahçe: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31°C. Karabağlar: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Karaburun: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31°C. Karşıyaka: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Kemalpaşa: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Kınık: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Kiraz: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Menderes: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. İzmir'de hava değişiyor! Sıcaklıklarlarda sert düşüş! Yağış bekleniyor mu? İçeriği Görüntüle Menemen: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Narlıdere: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Ödemiş: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 34°C. Seferihisar: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 32°C. Selçuk: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C. Tire: Sıcak hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 35°C. Torbalı: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 34°C. Urla: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29°C.