Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çeşme yaz gecelerine kadın eli değiyor. Çeşme Belediyesi, yerel üretimi ve kadınların ekonomik gücünü artırmak amacıyla her yıl merakla beklenen El Emeği Gece Pazarları için takvimi netleştirdi. Kapılar 15 Haziran’da sonuna kadar açılıyor. İlçenin en yoğun iki noktası olan Çeşme Merkez ve Alaçatı, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği dev birer dayanışma alanına dönüşecek.

Sadece göz nuru satılacak

Pazarlarda bu yıl kurallar oldukça sıkı tutuluyor. Çeşme Belediyesi, tezgahlarda sadece ve sadece el üretimi ürünlerin yer alacağını ilan etti. Seri üretim, hazır ya da fabrikasyon hiçbir eşya bu pazarlara adım atamayacak. Takılardan özel tasarım tekstil ürünlerine, dekoratif ev eşyalarından geleneksel sanatların en nadide örneklerine kadar geniş bir yelpaze ziyaretçileri bekliyor.

Sosyal adalet terazisi de başvuru sürecinde hassasiyetle işletildi. Tezgah dağıtımlarında kadın kooperatifi üyelerine öncelik hakkı tanınırken, engelli vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları için özel kontenjanlar ayrıldı.

"Kadının gücü kentin gelişimidir"

Projeyi sosyal belediyecilik vizyonunun merkezine koyan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yerel üretimin önemine dikkat çekti. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer edinmesini çok önemsediklerini belirten Denizli, projeye dair şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların üretim gücünü görünür kılan, emeklerini doğrudan ekonomik değere dönüştürebilecekleri alanlar yaratmayı görev biliyoruz. El Emeği Gece Pazarlarımız bu anlamda kadın dayanışmasının da çok güçlü bir örneği. Bir kentin gerçek anlamda gelişimi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımıyla mümkündür. Çeşme'de kadınların üreten, paylaşan ve birbirini güçlendiren hikâyelerine alan açmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Yaz sezonu boyunca açık kalacak

15 Haziran akşamı itibariyle Çeşme Merkez ve Alaçatı sokaklarında tezgahlarını açacak olan kadın üreticiler, yaz sezonunun sonuna kadar misafirlerini ağırlayacak. Hem yerel ekonomiyi canlandıracak hem de tatile gelen turistlere özgün alışveriş alternatifleri sunacak olan gece pazarları, şimdiden Çeşme'nin en renkli yaz ritüellerinden biri olmaya aday görünüyor.