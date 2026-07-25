Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre memleket Temmuz'un neredeyse son günlerinde sağanak yağışla karşılaşıyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olurken diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir için yağmur sonrası aşırı sıcak uyarısı: 43 dereceye dikkat!

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ama yer yer kuvvetli esmesi beklenirken İzmir’in tüm ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar önceki güne göre bir hayli düşmüş olsa bile önümüzdeki günlerde 43 dereceyi görecek ve şehir adeta alev alev yanacak

İzmir ve ilçelerinde 25 Temmuz hava durumu

İşte meteoroloji tarafından alınan son İzmir bilgileri:

İzmir (Merkez): Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 31°C)

Aliağa: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 30°C)

Balçova: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 31°C)

Bayındır: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 30°C)

Bayraklı: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 30°C)

Bergama: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 29°C)

Beydağ: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (14°C / 29°C)

Bornova: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 30°C)

Buca: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 29°C)

Çeşme: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 28°C)

Çiğli: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 29°C)

Dikili: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (23°C / 28°C)

Foça: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 30°C)

Gaziemir: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 29°C)

Güzelbahçe: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 29°C)

Karabağlar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 31°C)

Karaburun: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 29°C)

Karşıyaka: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 30°C)

Kemalpaşa: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 28°C)

Kınık: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 29°C)

Kiraz: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (16°C / 28°C)

Menderes: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (19°C / 30°C)

Menemen: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 28°C)

Narlıdere: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 30°C)

Ödemiş: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 30°C)

Seferihisar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 28°C)

Selçuk: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 29°C)

Tire: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (15°C / 32°C)

Torbalı: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 29°C)

Urla: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı (22°C / 26°C)