Son Mühür - Afrika ve çöl sıcaklarının etkisini gösterdiği İzmir'de neminde etkisiyle bugün 40 bazı ilçelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.

İzmir'de Afrika ve çöl sıcakları etkisi...

Afrika ve çöl sıcaklarının etkisi altında kalan İzmir’de haftanın başından bu yana artış gösteren kavurucu hava dalgası bugün de etkisini sürdürürken, kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Nem oranının da birleşmesiyle bunaltıcı havanın tavan yapacağı İzmir genelinde sıcaklıkların 38-39 derece bandında seyretmesi öngörülürken; Bayındır, Kemalpaşa, Kınık, Tire ve Torbalı’da ise termometrelerin 40 derece baremini aşması bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini belirten uzmanlar, özellikle 40 dereceyi görecek bu beş ilçede yaşayan vatandaşları öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İzmir ilçeleri hava durumu 22 Temmuz 2026

Aliağa: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Balçova: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Bayındır: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 41 derece olacak.

Bayraklı: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Bergama: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Beydağ: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Bornova: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Buca: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Çeşme: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Çiğli: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

Dikili: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

Foça: Hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

Gaziemir: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Güzelbahçe: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Karabağlar: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Karaburun: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

Karşıyaka: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Kemalpaşa: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 41 derece olacak.

Kınık: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 41 derece olacak.

Kiraz: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Menderes: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 40 derece olacak.

Menemen: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Narlıdere: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

Ödemiş: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Seferihisar: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Selçuk: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Tire: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 41 derece olacak.

Torbalı: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 41 derece olacak.

Urla: Hava sıcak ve güneşli, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.