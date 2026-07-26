Son Mühür- İzmir'de hafta sonunun ilk gününde esen tatlı rüzgarlarla hissedilen nefes aldırıcı serinlik ne yazık ki yerini kavurucu bir sıcak dalgasına bırakıyor. Cumartesi gününü mevsim normallerinin altındaki ılıman havayla geçiren İzmirliler, 26 Temmuz Pazar sabahına termometrelerin hızla tırmandığı kavurucu bir günle uyandı. Meteoroloji verilerine göre kentin 30 ilçesinin tamamında etkisini gösterecek olan yüksek sıcaklıklar, sahil şeridinde 33 derece civarında seyrederken iç kesimlerde 40 dereceye kadar ulaşarak vatandaşlara zor anlar yaşatacak.

İşte 26 Temmuz 2026 Pazar günü İzmir'in 30 ilçesinde hava sıcaklıkları;

Aliağa: 26 Temmuz Pazar günü Aliağa'da termometrelerin gece en düşük 24 dereceyi göstermesi beklenirken, gün içinde en yüksek sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Balçova: Balçova genelinde günün en soğuk anında hava sıcaklığının 25 derece olması, günün en sıcak saatlerinde ise 36 dereceye ulaşması beklenmektedir.

Bayraklı: Bayraklı ilçesinde pazar günü en düşük hava sıcaklığı 25 derece civarında seyrederken, tepe noktasında 37 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Bergama: Bergama'da 26 Temmuz pazar günü hissedilecek en düşük sıcaklık 22 derece olarak tahmin edilirken, en yüksek değerin 38 derece olması bekleniyor.

Beydağ: Beydağ sınırları içerisinde gece ve sabah erken saatlerde sıcaklığın 21 dereceye düşeceği, öğle saatlerinde ise 39 dereceye kadar yükseleceği öngörülmektedir.

Bornova: Bornova'da pazar günü minimum sıcaklığın 25 derece, maksimum sıcaklığın ise 38 derece seviyelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Buca: Buca ilçesinde gün içerisinde beklenen en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 37 derecedir.

Çeşme: Çeşme'de 26 Temmuz Pazar günü rüzgarın etkisiyle en düşük sıcaklığın 23 derece, en yüksek sıcaklığın ise 33 derece civarında seyretmesi beklenmektedir.

Çiğli: Çiğli'de havanın en serin olduğu anda sıcaklığın 24 derece kalacağı, günün en sıcak anında ise 36 dereceye çıkacağı tahmin edilmektedir.

Dikili: Dikili ilçesinde pazar günü beklenen minimum hava sıcaklığı 23 derece iken, gün içinde kaydedilecek maksimum sıcaklığın 34 derece olması bekleniyor.

Foça: Foça genelinde pazar günü en düşük 23 derece, en yüksek 33 derecelik bir sıcaklık skalası öngörülüyor.

Gaziemir: Gaziemir'de gece saatlerinde sıcaklığın 23 dereceye kadar gerilemesi, gün ortasında ise 37 dereceyi bulması beklenmektedir.

Güzelbahçe: Güzelbahçe ilçesinde 26 Temmuz günü en düşük sıcaklığın 24 derece, en yüksek sıcaklığın ise 35 derece civarında olması öngörülüyor.

Karabağlar: Karabağlar'da pazar günü termometrelerin en alt seviyede 25 dereceyi, gün içindeki zirvede ise 37 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Karaburun: Karaburun'da günün en düşük hava sıcaklığının 22 derece, günün en yüksek hava sıcaklığının ise 32 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Karşıyaka: Karşıyaka ilçesinde 26 Temmuz Pazar günü beklenilen minimum sıcaklık 25 derece iken maksimum sıcaklığın 36 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kemalpaşa: Kemalpaşa'da havanın en serin vaktinde sıcaklığın 22 derece, günün en sıcak vaktinde ise 37 derece olacağı öngörülmektedir.

Kınık: Kınık ilçesinde pazar günü gece 21 dereceye düşen havanın, gün içinde 38 dereceye kadar ısınması beklenmektedir.

Kiraz: Kiraz'da 26 Temmuz günü en düşük hava sıcaklığının 20 derece olacağı tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın 39 dereceyi bulacağı değerlendiriliyor.

Konak: Konak ilçesinde pazar günü en düşük sıcaklığın 26 derece, gün içindeki tepe sıcaklığın ise 37 derece olması bekleniyor.

Menderes: Menderes sınırlarında günün en serin anında 23 derece, günün en sıcak anında ise 36 derece sıcaklık tahmin edilmektedir.

Menemen: Menemen'de pazar günü beklenilen minimum hava sıcaklığı 24 derece iken, gün ortasında sıcaklığın 37 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Narlıdere: Narlıdere ilçesinde 26 Temmuz Pazar günü en düşük sıcaklığın 25 derece, en yüksek sıcaklığın ise 35 derece seviyelerinde kalacağı tahmin edilmektedir.

Ödemiş: Ödemiş'te pazar günü termometrelerin en düşük 22 dereceyi göstermesi, günün ilerleyen saatlerinde ise 40 dereceye kadar tırmanması beklenmektedir.

Seferihisar: Seferihisar genelinde gün içinde en düşük hava sıcaklığının 23 derece, en yüksek hava sıcaklığının ise 34 derece olacağı öngörülüyor.

Selçuk: Selçuk ilçesinde 26 Temmuz günü gece sıcaklığının 23 dereceye gerileyeceği, öğlen saatlerinde ise 37 dereceyi bulacağı tahmin edilmektedir.

Tire: Tire'de pazar günü en düşük sıcaklığın 22 derece civarında kalması beklenirken, en yüksek sıcaklığın 39 dereceye ulaşacağı değerlendirilmektedir.

Torbalı: Torbalı ilçesinde günün en serin saatinde 23 derece beklenen hava sıcaklığının, tepe noktasında 38 derece olacağı tahmin ediliyor.

Urla: Urla'da 26 Temmuz Pazar günü minimum sıcaklığın 23 derece, maksimum sıcaklığın ise 34 derece olacağı öngörülmektedir.