Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Ödemiş'te gerçekleşen 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl da bölgedeki üreticilerin ve ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Fuarın en renkli ve samimi anları ise yapılan Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması'nda yaşandı.

Yetiştiricilerin büyük bir titizlikie hazırladığı sevimli buzağılar podyuma çıkarak jüri üyelerinden en yüksek puanı almak için yarıştı.

Podyumda buzağı heyecanı

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Koç Premix’in iş birliğiyle hayata geçirdiği yarışmada, buzağıların sağlık durumlarından genel görünümlerine, bakımlarından gelişim süreçlerine kadar birçok kriter detaylıca incelendi.

Sunuculuğunu Osman Tanju Güneri’nin üstlendiği organizasyonda, yetiştiriciler emeklerinin karşılığını almak için heyecan dolu bir bekleyişe girdi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Uzman kadrodan oluşan jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından, Şükrü Ulusu’nun buzağısı birincilik kürsüsüne çıkarken, Giray Çoban ikinci, Ertuğrul Nallı ise üçüncü sırayı aldı.

Jüri koltuğunda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kılınç, Veteriner Hekim Tekin Alpsoy, Doç. Dr. Bülent Bülbül, Prof. Dr. Mehmet Ali Bal ve Veteriner Hekim Talat Aydın gibi isimler yer aldı.

Yarışmadan birincilik elde eden Şükrü Ulusu, “Geçen yıl katılmayı planlamıştık ama bu seneye nasip oldu. En başından beri iddialıydık.

Bu tür organizasyonlar kaliteli buzağı yetiştiriciliğini teşvik ediyor. Devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yalnızca bir yarışma değil hayvancılıktaki gelişimi ortaya koyuyor"

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, buzağı yarışmasının fuarın en çok ilgi çeken yerlerinden biri olduğunu belirterek,

"Bu etkinlik yalnızca bir yarışma değil; üretimin kalitesini, emeğin değerini ve hayvancılıktaki gelişimi ortaya koyan önemli bir platformdur.

Yetiştiricilerimiz burada bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buluyor. Sağlıklı ve verimli nesillerin yetişmesi, sektörümüzün geleceği için kritik öneme sahip. Bu nedenle bu organizasyonları sürdürmekte kararlıyız" mesajını verdi.

"Dördüncüsü için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız"

Yarışmaya katkı sağlayan kurumlardan Koç Premix’in sahibi İsmail Koç ise bu organizasyonun bölgedeki hayvancılık farkındalığını arttığından bahsederek,

“Buradaki asıl değer, yetiştiricilerin cesaret göstererek emeklerini sergilemesi. Ödemiş gibi hayvancılığın yoğun olduğu bir bölgede bu tür etkinlikler farkındalık oluşturuyor. Her yıl daha da gelişiyoruz, önümüzdeki yıl dördüncüsü için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız” dedi.