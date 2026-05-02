Olay, İzmir'in Buca ilçesindeki bir sokağında yaşandı. Yerde uzanarak uyuyan yaşlı adamın yanına giden iki kişi, ilk olarak yaşlı adamla dalga geçmişti.

İçlerinden biri cep telefonunu çıkarıp o anları çekerken, diğeri ise duyduğu "tekme at" cümlesinin ardından yaşlı adamın yüzüne tekme atmıştı.

Maruz kaldığı tekmenin ardından uykusundan uyanan yaşlı adam ne olduğunu anlamazken, saldırganlar gülerek olay yerinden uzaklaşmıştı.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından ekipler harekete geçti

Saldırganların çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşmalarının ardından tepkiler kısa sürede giderek büyüdü.

Görüntülerin gündem olmasının ardından İzmir Emniyeti inceleme başlattı. Siber suçlarla mücadele ve yerel ekiplerin birlikte hareket etmesiyle, videoyu kayıt altına alan ve tekme atan şahısların kimlikleri kısa sürede bulundu.

Kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındılar

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, yaşlı adamı darbeden şüphelilerin F.E. ve Ç.Y. olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalanan zanlılar polis karakoluna götürülerek sorguya alındı.

Mağdur yaşlı adamın durumu nasıl?

Saldırıya uğrayan yaşlı adamın sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmezken, evsiz olduğu için sokakta yattığı düşünülüyor.