Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son bilgilere göre, Türkiye’nin adeta geçiş havası yaşadığını gösteriyor.

Bugün dışarı çıkacak olanların hava durumunu kontrol etmesinde fayda var. Bazı illerde güneş etkili olurken, bazı bölgelerde ise şiddetli yağış ve çığ tehlikesi bulunuyor.

Güney ve İç Kesimlerde Yağmur Alarmı

Bugün özellikle İç Anadolu’nun doğusu ile Güney illerinde ikamet edenlerin şemsiyesini yanında taşıması gerekiyor.

Marmara’nın doğusundan Doğu Anadolu’ya kadar büyük bir alan yağışlı hava dalgasının etkisi altında. Kütahya ve Afyon taraflarında da yağmur geçişleri görülecek.

Yüksek yerlerde ise, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağmur yerini karla karışık yağışa bırakabilir.

Bu illerde sel ve baskın riski bulunuyor

Meteoroloji bazı bölgeler için "turuncu" ve "sarı" alarm seviyesinde uyarılar yaptı. Özellikle Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman bölgesinde yağışların çok şiddetli olması öngörülüyor.

Batı bölgesinde sıcaklıklar 6 derece artıyor

Ülkenin doğusu ve güneyi yağışlı geçirirken, Batı ve iç bölgelerde bahar havası yaşanmaya devam ediyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece seviyesinde artması bekleniyor.

Hala kar bulunuyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında hala kalın bir kar örtüsü bulunuyor. Yükselen sıcaklıklarla beraber kar erimeleri hızlanabilir.

Marmara Bölgesi

İstanbul: 17°C (Aralıklı sağanak yağışlı)

Çanakkale: 21°C (Parçalı bulutlu)

Kırklareli: 21°C

Sakarya: 14°C (Yağmurlu)

Ege Bölgesi

İzmir: 21°C (Güneşli ve parçalı bulutlu)

Afyonkarahisar: 9°C (Yağmurlu ve serin)

Denizli: 16°C

Muğla: 17°C

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 23°C (Bahar havası)

Adana: 17°C (Kuvvetli sağanak yağışlı)

Hatay: 17°C (Kuvvetli yağışlı)

Burdur: 13°C

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 13°C (Hafif yağmurlu)

Eskişehir: 11°C

Konya: 13°C (Çok bulutlu)

Nevşehir: 7°C (Oldukça soğuk, yükseklerde kar görülebilir)

Karadeniz Bölgesi

Bolu: 9°C (Karla karışık yağmur)

Samsun: 15°C (Sağanak yağışlı)

Trabzon: 14°C

Zonguldak: 13°C

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 20°C (Gök gürültülü sağanak)

Gaziantep: (Kuvvetli yağış uyarısı)

Erzurum: 11°C (Yağmurlu)

Mardin: 17°C

Van: 13°C