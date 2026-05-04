Son Mühür/ Selda Meşe- Buca Belediyesi, ilçeye oldukça şık ve farklı bir gastronomi merkezi kazandırdı. Dumlupınar Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki tarihi Hacı Davut Fargoh Köşkü'nde, yani halkın bildiği adıyla Pembe Köşk'te hizmet veren Boudja Gastro, kısa sürede herkesin uğrak noktası haline geldi. Dünya mutfaklarından esintileri vatandaşlara uygun fiyatlarla sunan bu mekan, BUCAMAR tarafından işletiliyor.

Amaç herkes için ulaşılabilir kılmak

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıktıklarını ve amaçlarının kaliteli yemekleri herkes için ulaşılabilir kılmak olduğunu belirtti. Tarihi dokuyu koruyarak Buca’nın zengin kültürünü ön plana çıkaran bu köşkte tasarlanan tesiste, hijyen de büyük bir hassasiyetle korunuyor. Öyle ki, mekân Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Gastronomi Turizm Belgesi” ve İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun verdiği “Turuncu Çember” sertifikasıyla güvence altına alınmış.

Ne ararsanız var!

Menüye göz attığınızda gerçekten çok geniş bir yelpazeyle karşılaşıyorsunuz. Mutfak ekibi, dünya mutfağının en seçkin örneklerini özenle hazırlıyor. Özel soslu makarnalar, çıtır pizzalar, et ve balık ızgaralar, gurme hamburgerler veya hafif bir şeyler arayanlar için taze salatalar menünün en dikkat çekici kısımlarını oluşturuyor. Üstelik vejetaryen misafirler için de lezzetli alternatifler unutulmamış.

Tesisin çalışma saatlerine bakacak olursak, hafta içi ve cumartesi günleri sabah 10.00 ile akşam 22.30 arasında hizmet verdiğini görüyoruz. Pazar günleri ise kapılarını 12.00’de açıp 20.00’de kapatıyor. Tarihi bir atmosferde uygun fiyatlı dünya lezzetleri denemek isterseniz, bu saatleri göz önünde bulundurmakta fayda var.