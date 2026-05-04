Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde İzmir'i temsil eden isimler, denizcilikten gıdaya, içecekten otomotive uzanan geniş bir yelpazede iş yapıyor. Hangi aile hangi alanda öne çıkıyor, servet sıralaması nasıl şekilleniyor?

İzmir'in en zengin aileleri arasında kim var?

İzmir'in en zengin aileleri listesinin başında Arkas ailesi geliyor. 1944'te Lucien Arkas tarafından kurulan Arkas Holding, denizcilik ve lojistik alanında Türkiye'nin en köklü gruplarından biri. Forbes ve Ekonomist sıralamalarında Lucien Arkas yıllardır en zengin Türkler arasında yer alıyor. Aile, kentin Levanten geçmişinin bugüne uzanan en güçlü temsilcilerinden.

Yaşar ailesi de listenin değişmezleri arasında. 1945'te Durmuş Yaşar tarafından temelleri atılan Yaşar Holding, bugün Pınar Süt, Pınar Et, DYO Boya ve Altın Yunus gibi markalarla biliniyor. Holding'in genel müdürlük binası Bayraklı'da; aile fertleri kentin sosyal ve kültürel hayatında da aktif rol alıyor.

Eczacıbaşı ailesi neden hâlâ İzmir'le anılıyor?

Eczacıbaşı ailesi, kökleri İzmir'e dayanan bir başka köklü isim. Süleyman Ferit Eczacıbaşı 1885'te İzmir'de doğdu, eczacılık kariyerine 1909'da Tilkilik'teki Eczane-i Umumi'yi satın alarak başladı. "Eczacıbaşılık" unvanını 1909'da Vilayet Encümeni ona verdi; soyadı kanununda da bu unvan aile soyadına dönüştü.

Holding bugün İstanbul merkezli faaliyet yürütse de ailenin kuruluş hikayesi tamamen İzmir merkezli. Türkiye'nin en zengin aileleri sıralamasında Eczacıbaşılar üst sıralarda; Vitra, Selpak ve Kanyon gibi varlıkları bu güce katkı sunuyor.

Diğer dikkat çeken İzmir aileleri

Özgörkey ailesi, Coca-Cola'nın Türkiye'deki önemli şişeleyicilerinden Özgörkey Holding'in sahibi. Cemal ve Armağan Özgörkey kardeşler, Ekonomist'in en zengin 100 listesinde yıllardır yer alıyor. İçecek, perakende ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren grubun merkezi yine İzmir'de.

Soyer ailesi de İzmir'in tanınmış aileleri arasında; eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in babası Nejat Soyer Soyer Holding'in kurucusu. Sümerbank'ın kuruluşunda görev almış Yaşar Soyer'in soyundan gelen aile, sanayi geçmişiyle dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak Bedi Yazıcı, Şükrü Ünlütürk (Sun Holding), Tarış kooperatifinin etrafında oluşan aileler ve Lebib Yalkın grubu da kentin iş çevresinde sözü geçen isimler arasında. İzmir'in en zengin aileleri haritası, Türkiye'nin sanayi tarihinin küçük bir özetini sunuyor aslında.