Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Buca Metrosu projesinde geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "makineler kontak kapattı" iddiaları İzmir'de büyük bir tartışma yaratmıştı.

Gelen tepkilerin ardından belediye yönetimi, projede çalışmaların durmadığını belirterek bir dizi açıklama yapmıştı. Şimdi ise belediye yerin otuz metre altındaki zorlu operasyonu detaylıca kamuoyuyla paylaştı.

13 buçuk kilometre tamamlandı ama...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiği ve tamamlandığında günde 400 bin yolcuya hizmet verecek olan Buca Metrosu projesinde, iki yılda 13,5 kilometre uzunluğundaki tünel kazısının tamamlandığı bildirildi. Ancak Şirinyer İstasyonu’ndaki kazılar esnasında yaşanan teknik bir aksaklık, sürecin perde arkasını tartışmalı bir hale getirdi. Yapılan açıklamaya göre, tünel açma makinesi (TBM) yeraltı su kaynağına denk gelince dişlileri zarar gördü ve makineler su içinde kaldı.

Belediye yetkilileri, bu durumun bir durma değil, su altında yapılan hummalı bir müdahale süreci olduğunu savundu.

3 bin 500 konutun altından geçildi

Belediye, makinenin çalışmasını sağlamak için yurt içi ve dışından alanında uzman sanayi dalgıçlarını İzmir'e getirdiğini duyurdu.

Sürecin ne kadar riskli olduğunu anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, bugüne kadar 3 bin 500 konutun altından geçtiklerini ve kimsenin burnunun bile kanamadığını vurguladı.

Kara’nın aktardığına göre, Nif Dağı'ndan inen akiferler ve Hasanağa Pınarları'nın bulunduğu bölgede makineler üç hafta boyunca tamamen suyun içinde çalışmak zorunda kaldı. Kara, "Dalgıçlar, TBM’lerin kesici başlıklarını su altında değiştirerek bakım yaptı. Başlıklar yenilendi, makineler ilerledi" diyerek çalışmaların aksamadığını ifade etti.

2028 yılında seferler başlayacak

Projenin takvimine de değinen Kara, 2027 yılına kadar tünellerin tamamını bitirmeyi, 2028 yılı içinde ise hattı sefere açmayı hedeflediklerini yinelerken, operasyonun saha detaylarında ekibin başında bulunan Maden Mühendisi ve Sanayi Dalgıcı Melih Ozan Egemen ise, çalışma ortamının aşındırıcı ve korozyon riski yüksek bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Egemen, "Yaklaşık iki metrelik, tamamen görüşsüz bir alanda çalıştık. Parmaklarımızla ölçerek konum bulmaya çalıştık. El yordamıyla, hiç görmeden sorunu giderdik" diyerek durumun zorluğunu anlattı. Bir buçuk aylık planı 17 günde bitirdiklerini ifade eden Egemen, bu çalışmanın uluslararası çapta yankı uyandırdığını ve imkansızı başardıklarını iddia etti.

765 milyon Euro bütçeye sahip Buca Metrosu'nda şu ana kadar 13,5 kilometrelik Çamlıkule ile Üçyol arasındaki tünel kazıları bitti. Toplamda 17,8 kilometre uzunluğundaki hattın yüzde 45'i tamamlanmış durumda. Fuar İzmir'e uzanan hat için tünel açma makineleri kazılara devam edildiği de aktarıldı.