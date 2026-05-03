Osman Günden / Son Mühür - Bucaspor 1928 camiası, 2. Lig’den 3. Lig’e düşmenin getirdiği büyük hayal kırıklığıyla sarsılırken, kulübün geleceğine dair umutları yeşerten haber altyapıdan geldi. Sarı-lacivertli ekibin yaşadığı bu zorlu süreçte yüzleri güldüren tek gelişme, genç yetenek Oğuz Taylan Caner’in sergilediği başarılı performans oldu.

Kulübün profesyonel liglerdeki kan kaybı taraftarları derin bir üzüntüye sevk etse de, Oğuz Taylan’ın U18 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmesi camia için önemli bir teselli kaynağı yarattı. Gelecek vadeden genç futbolcunun ay-yıldızlı formayı terletecek olması, hem oyuncunun bireysel kariyeri hem de Bucaspor önemli bir gelişme oldu.

Bucaspor 1928'den açıklama

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcumuz Oğuz Taylan Caner, U18 Milli Takımımızın 13 Mayıs Çarşamba günü Macaristan ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda kendisine yer bulmuştur. Oyuncumuzu tebrik eder, milli formamız altında başarılar dileriz"