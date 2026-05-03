Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği ücretsiz spor etkinlikleri, Hasanağa Bahçesi ve Dere Kafe'de gerçekleştirildi. "Matını al gel" sloganıyla duyurulan organizasyonda, yüzlerce Bucalı kadın açık havada spor yaptı.

Birden fazla dersle buluştular

Belediye tarafından baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte; yoga, pilates ve zumba dersleri verildi. Katılımcılar, doğayla iç içe spor yaparak günlük temponun stresinden uzaklaşma fırsatı buldu.

Etkinlik alanında gün boyu hareketli anlar yaşandı. Açık havada spor yapmanın tadını çıkaran kadınlar, aynı zamanda birbiriyle sohbet etme ve sosyalleşme imkanı da buldu.

Etkinlikler her daim devam edecek

Etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen projelerin devam edeceğini ifade etti. Duman, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Buca'nın enerjisini ve neşesini kadınlarımızın gücünden alıyoruz. Amacımız, kadınlarımızın günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürebileceği etkinlikleri onlara ücretsiz sunmak. Buca'da kadınların sosyal hayatın tam merkezinde olması için çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Duman, bu etkinliğin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. "'Köşe Bucak Hizmet' anlayışımızla her mahallemizde olacağız" diyen Duman, benzer spor ve sosyal etkinliklerin yıl boyunca farklı mahallelerde de tekrarlanacağını duyurdu.