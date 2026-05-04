İzmir'in göllerinden bazıları piknik ve doğa yürüyüşü için ünlü; bazıları kuş gözlemcileri için cennet. Ne var ki bir kısmı da kuraklık nedeniyle son yıllarda ciddi tehdit altında. İşte İzmir'in gölleri ve hangisi nerede yer alıyor.

İzmir'in gölleri arasında en ünlüsü Karagöl

İzmir'in gölleri denince akla ilk gelen yer Karagöl. Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda, deniz seviyesinden 810 metre yükseklikte bir krater gölü. 35 hektarlık alana yayılıyor, derinliği 9 metreyi buluyor. Antik Tantalos efsanesiyle de anılan bölge, kızılçam ve karaçam ormanlarıyla çevrili.

Dikili'de bir başka Karagöl daha var; volkanik kökenli bu göl de kentin doğal güzellikleri arasında. İki Karagöl'ü karıştırmamak için biri Yamanlar, diğeri Dikili olarak ayrılıyor. Yamanlar'daki tabiat parkı, hafta sonları İzmirlilerin akın ettiği piknik alanlarından.

Bozdağlar'ın yayla gölü Gölcük

Ödemiş'in 18 kilometre kuzeyinde, Bozdağlar'ın eteklerinde uzanan Gölcük Gölü, 1050 metre yükseklikte bir set gölü. Etrafında 810 dekarlık bir yayla yer alıyor; çevrede dağ evleri, restoranlar ve piknik alanları bulunuyor. Sazlık kenarlarında büyük kamışçın, kamışbülbülü ve gri balıkçıl gibi kuş türleri yaşıyor.

Selçuk yakınlarındaki Belevi Gölü ise eskiden İzmir'in en büyük gölüydü. Torbalı ile Selçuk arasında, Küçük Menderes'in solunda yer alıyor. Sığ yapısıyla bilinen göl, kuraklık nedeniyle son yıllarda ciddi şekilde küçüldü. Aynı havzadaki Gebekirse Gölü de kuş gözlemciliği için önemli bir alandı; nesli tehdit altındaki elmabaş patka burada yaşardı.

Diğer göller ve günümüzdeki durum

İzmir'in gölleri listesini Bornova'daki İkizgöl, Karaburun'daki İris Gölü, Aliağa'daki Bozgöl ve Bakırçay deltasındaki Dalyan Gölü tamamlıyor. Menemen sınırlarındaki Bozalan ve Sazlıgöl, Küçük Menderes Havzası'ndaki Akgöl, Alman Gölü ve Kocagöz Gölü de eski kayıtlarda geçiyor.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin verilerine göre Sazlıgöl, Yamanlar Karagöl, İkizgöl, Oğlananası, Gölcük, Gebekirse ve Akgöl son yıllarda kurudu ya da kurumakta. Belevi Gölü de aynı tehdit altında. Kuraklık ve aşırı su kullanımı, kentin doğal göllerinin geleceğini tehlikeye atıyor. Yine de Gölcük, Karagöl Tabiat Parkı ve Gölpark gibi alanlar İzmirliler için doğayla buluşmanın en yakın adresleri olmaya devam ediyor.