İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi hangi ilçede sorusunun yanıtı merak ediliyor. Rektörlük mesela Alsancak'ta. Tıp Fakültesi ve hastane Balçova'da. Denizcilik İnciraltı'nda, Güzel Sanatlar yine Balçova'da. Yani üniversiteyi tek bir noktaya sıkıştırmak pek mümkün değil.

Dokuz Eylül Üniversitesi hangi ilçede ana kampüs olarak duruyor?

Tınaztepe, üniversitenin kalbi sayılır. Buca'nın güneyinde, Aydın otoyolu çıkışında konumlanmış geniş bir alan. Şehir merkezine 15 kilometre kadar var. Mühendislik, Mimarlık, İşletme ve Fen fakülteleri burada eğitim veriyor; öğrencilerin büyük kısmı zamanını burada geçiriyor.

Buca'da Tınaztepe ile sınırlı kalmıyor üniversite. Buca Eğitim Kampüsü ve Dokuzçeşmeler de aynı ilçede. Üniversitenin dört ana kampüsünden üçünün Buca'da olması, ilçeye o meşhur "öğrenci kenti" havasını veren şey. Buca, on yıllardır bu kimlikle anılıyor.

Diğer kampüsler hangi ilçelerde?

Balçova Kampüsü dördüncü ana yerleşke. Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin önemli bir kısmı burada. İnciraltı'nda Denizcilik Fakültesi, Alsancak'ta ise hem rektörlük hem de bazı birimler bulunuyor.

Rektörlüğün Alsancak'ta kalmasının ilginç bir hikayesi var. Üniversite ilk kurulurken Alsancak merkezli düşünülmüş, sonra plan değişmiş ama rektörlük binası o günden bugüne aynı yerde kalmış. Cumhuriyet Bulvarı'nda hâlâ aynı bina hizmet veriyor.

Yerleşkeler İzmir'in dört bir yanına dağılmış

Aslında işin tuhafı şu: Dokuz Eylül'ün birimlerine sığacak ilçe nerdeyse kalmamış. Buca, Balçova, Narlıdere, Karabağlar, Konak, Urla, Seferihisar, Foça, Torbalı, Bergama, Selçuk, Kiraz... 11'in üzerinde yerleşkeyle üniversite resmen şehre yayılmış durumda.

Yaklaşık 71 bin öğrencisi var. 18 fakülte, çok sayıda enstitü ve meslek yüksekokuluyla Türkiye'nin köklü devlet üniversiteleri arasında sayılıyor. Metro, otobüs, İZBAN derken kampüsler arası geçiş de zor değil; sadece haritayı iyi bilmek gerekiyor.

Üniversite 20 Temmuz 1982'de kuruldu. O dönem Ege Üniversitesi'nden ayrılan bazı birimler ile birlikte yola çıktı. Aradan kırk yılı aşkın süre geçti, kampüs sayısı da bir hayli kabardı. İzmir'de yaşayan biri için Dokuz Eylül artık tek bir yerde olan değil, neredeyse her köşede karşına çıkan bir kurum.