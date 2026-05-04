Behçet Uz'dan Ahmet Piriştina'ya, Burhan Özfatura'dan Aziz Kocaoğlu'na kadar pek çok başkan görev yaptı. Peki bu uzun listede hangi isimler var, kimler hangi dönemde nasıl bir miras bıraktı?

İzmir'in eski belediye başkanları kimler?

İzmir'in eski belediye başkanları arasında en bilinen isimlerden biri şüphesiz Behçet Uz. 1931-1941 yılları arasında uzun bir dönem boyunca kentin imarına yön verdi. Kültürpark ve İzmir Enternasyonal Fuarı gibi simgesel projeler onun döneminde hayata geçirildi. Uz'un ardından kentte birçok başkan görev aldı; ancak 1984'te Büyükşehir statüsünün gelmesiyle yepyeni bir dönem başladı.

1984 yerel seçimlerinin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura oldu. ANAP rozetiyle koltuğa oturan Özfatura, 1989'da Yüksel Çakmur karşısında sandıktan mağlup ayrıldı. Çakmur, SHP'li başkan olarak 1994'e kadar görev yaptı. 1994 seçiminde Özfatura bu kez DYP'den dönüş yaptı ve ikinci kez başkan seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son yirmi yılı

1999 yerel seçiminde DSP'den aday olan Ahmet Piriştina, sürpriz bir zaferle koltuğa oturdu. Buca doğumlu Piriştina, Büyük Kanal Projesi ve metro hattı gibi kritik işleri tamamladı. 2004'te bu kez CHP'den girdiği seçimi yine kazandı, ne var ki görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onun yerine dönemin Bornova Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu seçildi.

Kocaoğlu, 2009 ve 2014'te de seçimi alarak tam 15 yıl koltukta kaldı. 2019'da CHP, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aday gösterdi ve Soyer rekor bir oyla başkan seçildi. 2024 yerel seçiminde ise CHP'nin yeni adayı Cemil Tugay yarışı kazandı ve Soyer'den görevi devraldı.

Eski başkanlar İzmir'e ne bıraktı?

İzmir'in eski belediye başkanları, kente kalıcı izler bırakan projelere imza attı. Behçet Uz'un Kültürpark'ı, Özfatura'nın Evka konutları, Piriştina'nın metro ve kanal çalışmaları, Kocaoğlu döneminin ulaşım yatırımları, Soyer'in tarımsal kalkınma vizyonu kentin belleğinde önemli bir yer tutuyor.

Bugün koltukta CHP'li Cemil Tugay oturuyor. Geçmiş başkanların bıraktığı miras üzerinde yükselen yeni dönem, İzmirlilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

İzmir'in eski belediye başkanları listesi

İzmir'in eski belediye başkanları listesi, Osmanlı dönemiyle başlıyor. Şehremini sıfatıyla görev yapan ilk isim Yenişehirli Ahmet Efendi oldu.

Osmanlı Dönemi (1892–1919):

Yenişehirli Ahmet Efendi (1892)

Ragıp Paşa (1892–1893)

Yahya Hayati Paşa (1894–1895)

Eşref Paşa (1895–1907)

Tevfik Paşa (1908)

Ali Nazmi Bey (1908–1910)

Dr. Ethem Taşlıoğlu (1911–1912)

Evliyazade Refik Bey (1913–1918)

Yunan İşgali Dönemi (1919–1922):

Hacı Hasan Paşa (1919–1922)

Cumhuriyet sonrası eski belediye başkanları kimler?

Cumhuriyet'in ilanıyla beraber İzmir'in eski belediye başkanları listesi yeni bir döneme girdi. 9 Eylül 1922'de kentin kurtuluşu sonrası ilk başkan Şükrü Kaya oldu.

Cumhuriyet Dönemi (1922–1960):

Şükrü Kaya (1922–1923)

Muammer Uşaklı (1924)

Hüseyin Aziz Akyürek (1925–1927)

Dr. Hulusi Alataş (1928–1930)

Sezai Göker (1930–1931)

Dr. Behçet Uz (1931–1941)

Reşat Leblebicioğlu (1941–1949)

Hulusi Naci Selek (1949–1950)

Rauf Onursal (1950–1954)

Mustafa Selahattin Akçiçek (1954–1955)

Enver Dündar Basar (1955–1957)

Faruk Tunca (1957–1960)

Askeri Dönem ve sonrası (1960–1980):

Hv. Kur. Alb. Safa Poyraz (1960)

General Burhanettin Uluç (1960–1961)

Enver Saatçigil (1961–1962)

Rebi Başol (1963–1964)

Osman Kibar (1964–1973)

İhsan Alyanak (1973–1980)

12 Eylül sonrası (1980–1984):

Cahit Günay (1980–1983)

Ceyhan Demir (1983–1984)

Büyükşehir döneminde İzmir'in eski belediye başkanları

İzmir'in eski belediye başkanları listesi, 1984'teki Büyükşehir statüsüyle birlikte yepyeni bir sayfa açtı. O tarihten bu yana koltuğa yedi farklı isim oturdu.

Büyükşehir Dönemi (1984–günümüz):

Dr. Burhan Özfatura (1984–1989, ANAP)

Yüksel Çakmur (1989–1994, SHP)

Dr. Burhan Özfatura (1994–1999, DYP)

Ahmet Piriştina (1999–2004, DSP/CHP)

Aziz Kocaoğlu (2004–2019, CHP)

Mustafa Tunç Soyer (2019–2024, CHP)

Cemil Tugay (2024–, CHP)

1984'ten itibaren İzmir, çoğu zaman merkez sol gelenekten gelen başkanlarla yönetildi.