Ankara’da yaşayan hemşire Pınar Çalık’ın 7 yaşındaki British golden cinsi kedisi Artas’a, uzun süredir devam eden takıntılı hareketleri nedeniyle Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) teşhisi konuldu. Altı yıldır süren anormal davranışların artması üzerine veterinere getirilen Artas için, özel olarak formüle edilmiş antidepresan ilaçlarla tedavi süreci başlatıldı.

Altı yıllık takıntı ve yanlış tuvalet alışkanlıkları

Artas'ın sahibi hemşire Pınar Çalık, kedisini bir üretim evinden kurtararak sahiplendiğini ve problemli hareketlerinin altı yıldır devam ettiğini belirtti. Çalık, son zamanlarda bu takıntılı davranışların belirgin şekilde arttığını fark edince, durumu daha fazla ertelemeyerek veteriner kliniğine başvurduğunu ifade etti. Hastalığın belirgin semptomları arasında, Artas’ın takıntılı bir şekilde aşırı temizlenmesi ve tek bir noktaya aşırı odaklanma hareketleri yer alıyordu. Çalık, ayrıca son dönemde Artas’ın kum kabı temiz olmasına rağmen evde başka yerlere tuvalet yapma sorunlarının çoğaldığını, bu nedenle öncelikle fizyolojik bir neden olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Yapılan genel muayene ve tetkiklerde fizyolojik bir sorun bulunamayınca, sorunun psikolojik olduğu netleşti ve tedavi süreci planlandı. Çalık, zorlu sürece rağmen Artas’ı terk etmeyi veya başkasına vermeyi asla düşünmediğini de ekledi.

Tedavide antidepresan başlatıldı

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, obsesif kompülsif bozukluğunun hayvanlarda yeni yeni fark edilen ciddi bir davranış bozukluğu olduğuna dikkat çekti. Denli, insanlardaki gibi hayvanlarda da inatla aynı hareketleri tekrarlama, takıntılı hareketler ve davranış bozuklukları görülebildiğini; bu sorunların fiziksel ağrıdan travmaya kadar birçok sebebi olabileceğini aktardı. Artas'a teşhis konulana kadar uzun bir gözlem süreci geçirdiklerini belirten Denli, Artas’ın ciddi takıntıları olduğunu teyit etti.

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Denli, "Yaklaşık iki ay önce kediler için özel üretilmiş antidepresan tedavisine başlandı. Şu an her şey daha iyiye gidiyor ve şikayetleri büyük ölçüde azaldı" dedi. Artas’ın ilaca vereceği tepkilere göre doz ayarlamasının yapılacağını belirten fizyoterapist, ilaç tedavisine ek olarak kliniğe gelip giderek oyun seansları, egzersizler ve sosyalleşme gibi terapilerle Artas’ı takıntılı hareketlerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. Bu multidisipliner yaklaşım, Artas'ın hem biyolojik hem de davranışsal iyileşmesini hedefliyor.