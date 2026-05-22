İzmir'in en iyi iskendercileri arayışında olan gurmeler, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın otantik sokaklarından Alsancak'ın modern caddelerine kadar uzanan geniş bir lezzet haritasıyla karşılaşıyor. Bursa kökenli bu efsane yemeği kendilerine has dokunuşlarla hazırlayan İzmirli ustalar, kaliteli et seçimi ve odun ateşi kullanımıyla fark yaratıyor. Hakiki yaprak dönerden hazırlanan porsiyonlar, köklü esnaf lokantalarında nesiller boyu değişmeyen bir kalite standartıyla konuklara sunuluyor.

Tarihi Kemeraltı çarşısının köz kokulu lezzetleri

İzmir'de geleneksel lezzetlerin kalbi sayılan Kemeraltı Çarşısı, odun ve kömür ateşinde pişen yaprak dönerleriyle ünlü mekanları bünyesinde barındırıyor. Çarşıda 1981 yılından beri kalitesini bozmadan hizmet sunan Can Döner, incecik kesilen eti ve kızarmış pidesiyle hazırladığı İskender tabağıyla adından gururla söz ettiriyor. Yine çarşının bir diğer simgesi olan yetmiş yıllık Gül Kebap, klasik sosların dışına çıkarak taze domates rendesiyle hazırladığı özel formülüyle farkını ortaya koyuyor.

Tarihi atmosferde esnaf kültürünü yaşatan bu dükkanlar, sadece lezzeti değil köklü bir geçmişi de tabaklarında servis ediyor. Köz kokusunun yaprak etle bütünleştiği bu tarihi çarşı sokakları, öğle saatlerinde döner kuyruğuna giren yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor. Kaliteli malzeme kullanımı ve nesiller boyu aktarılan ustalık sırları, Kemeraltı'nı İzmir gastronomi turlarının vazgeçilmez durağı yapıyor.

Alsancak sokaklarında modern sunumlar

Alsancak bölgesi ise geleneksel tatları daha modern ve hızlı servis anlayışıyla harmanlayan prestijli restoranlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 1978 yılından bu yana hizmet veren köklü Altın Kapı, nezih ortamı ve kaliteli et sunumuyla İskender meraklılarının Alsancak'taki ilk adresi oluyor. Yumuşacık yaprak eti, tam kıvamında kızarmış pidesi ve üzerine dökülen mis kokulu tereyağı, konuklara unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

Bölgenin bir diğer popüler noktası olan Eski Konak ise yüzde yüz kuzu etinden hazırladığı özel döneriyle İskender keyfini ikiye katlıyor. Alsancak'ın hareketli caddelerinde alışveriş yaparken veya iş çıkışında lezzetli bir mola vermek isteyenler bu köklü duraklarda buluşuyor. Sonuç olarak İzmir, hem tarihi Kemeraltı'ndaki esnaf lokantaları hem de Alsancak'taki modern işletmeleriyle döner ve İskender kültürünü en yüksek seviyede yaşatmaya başarıyla devam ediyor.