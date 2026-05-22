Son Mühür- CHP’nin son dönemde yaptığı kurultaylar mahkemeye taşınmış ve hukuki süreçte beklenen kritik karar çıkmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultayların iptaline yönelik talepleri değerlendirmişti.

Mahkeme, Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devredilmesi yönünde karar almıştı.

Bu gelişmenin sonrasında gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti. Karar sonrası hareketliliği artan Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde konutundan ayrılarak çalışma ofisine geçiş yapmıştı.

Diğer yandan, CHP Genel Merkezi’nin mahkemenin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz da mahkeme tarafından geri çevrilmişti.

Perinçek’ten dikkat çeken açıklamalar

Siyaset gündeminde yaşananlar büyük yankı uyandırırken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ulusal Kanal’a konuşan Perinçek, mahkemenin aldığı kararın CHP için bir "özgürleşme" adımı olduğunu söyledi.

"Özel’in oturduğu sandalye, parayla alınan sandalyeden hiçbir farkı yoktur"

Özgür Özel ve mevcut yönetimi sert sözlerle eleştiren Perinçek, kurultay sürecindeki iddiaları gündeme getirdi.

Perinçek, kurultayda olanların demokrasiyle bağdaşmadığını söyleyerek, "Parti yönetimlerinin satın alındığı ülkede demokrasi olmaz.

Mutlak butlan kararı CHP'yi özgürleştirdi. Düne kadar Özgür Özel’in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır.

Özel’in oturduğu o sandalye, herhangi bir yerden parayla alınan sandalyeden hiçbir farkı yoktur. Tek farkı bu sandalyenin fiyatının çok pahalı olması." ifadelerini kullandı.

"CHP’nin iradesi fesada uğratılmıştır"

CHP’nin şu an ki durumunu "piyasaya düşmüş" olarak ifade eden Perinç, mahkeme kararının hukuki bir zemine oturduğunu savunarak,

"Bizzat bu kanıtlar CHP’nin kendi içerisinden mahkemeye sunuldu ve kurultaydaki gerçekler gün yüzüne çıkmış oldu. Üzülerek söylüyorum ki CHP yönetimi piyasaya düşmüş durumdadır.

Satın alınan oylar çok pahalı oylar. Paralar, fiyatlar olağanüstü seviyelerde. O açıdan Türkiye demokrasisi adına çok acı verici bir durum var. Tam anlamıyla CHP’nin iradesi fesada uğratılmıştır.

CHP örgütü parayla satın alınan bir kurultay istemiyor. CHP bu ülkenin kurucu partisidir, devrime önderlik etmiş bir parti ama günümüzde parti menfaatler uğruna parayla satın alınmış ve mahkemelerde bu durumu onayladı.

Mahkemenin hüküm gerekçesi çok itinalı, çok düzenli, hukuka dayanan, sağlam delilere dayanan bir şekilde karar verilmiş." dedi.