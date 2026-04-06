Hatay’da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kira piyasasında yaşanan sert yükseliş, deprem konutlarının teslim edilmesiyle birlikte yön değiştirdi. Kentte 2023 yılında yüzde 100’e varan artışlar görülürken, yeni konutların devreye girmesiyle kira fiyatlarında gerileme eğilimi öne çıktı.

Deprem sonrası arz artışı kiraları etkiledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen yeniden inşa süreci kapsamında teslim edilen konutlarla birlikte, Hatay’da konut arzı arttı. Depremde büyük yıkım yaşayan kentte, hak sahiplerine teslim edilen yaklaşık 98 bin bağımsız bölümle birlikte vatandaşların yeni yapılara geçişi hızlandı. Bu süreç, özellikle kiralık konut piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu.

TOKİ konutlarında kira aralığı 5 ila 12 bin TL

Kentteki emlak piyasasını değerlendiren emlakçı Jülide Özkan, TOKİ konutlarında kira bedellerinin konum ve kat durumuna göre değiştiğini belirtti. Özkan, deprem konutlarında kiraların genel olarak 7 bin TL ile 12 bin TL arasında değiştiğini, bazı durumlarda ise 5 bin TL seviyelerine kadar indiğini ifade etti.

Özkan, şehir merkezine uzaklık, kat farkı ve dairelerin cephe özelliklerinin fiyat üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Doluluk oranı yaz aylarında artabilir

Konteyner alanlarının boşaltılmasıyla birlikte TOKİ konutlarına talebin arttığını belirten Özkan, yaz aylarında doluluk oranının yüzde 90 seviyelerine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Kış aylarında taşınma hareketliliğinin düşük seyrettiğini ancak mevcut süreçte yeniden yerleşim eğiliminin güçlendiğini kaydetti.

Kira piyasasında düşüş eğilimi sürüyor

Özkan, önceki dönemde 12 bin TL seviyelerine çıkan TOKİ kiralarının bu yıl daha düşük seviyelere gerilediğini belirterek, piyasanın 5 bin TL ile 12 bin TL bandında dengelendiğini ifade etti. Yeni konut arzının artması ve taksit ödemelerinin netleşmesinin fiyatları aşağı çektiği bildirildi.

Kentte konut arzının artmaya devam etmesiyle birlikte kira fiyatlarında keskin bir yükseliş beklenmediği değerlendiriliyor.