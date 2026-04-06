1 Nisan 2026 sabahı saat 06.00 sıralarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun Yunanistan’a bağlı İleryoz Adası istikametine ilerlediği tespit edilmişti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen durmayan bot, kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak alabora olmuştu.

Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çoğu Afganistan uyruklu 20 kişi sağ kurtarılırken, 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralıların çevre hastanelerde tedavileri sürüyor.

İzmir detayı dikkat çekti

Yapılan detaylı incelemelerde, göçmenlerin sadece Muğla’dan değil; İzmir, Denizli, Uşak, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale gibi farklı illerden toplanarak Bodrum’a getirildiği belirlenmişti.

Göçmenlerin 31 Mart’ta farklı araçlarla bölgeye sevk edildiği, ardından Yalıkavak Dirmil bölgesine yürüyerek ulaştırıldığı öğrenildi.

Maskeli şahıs bota bindirdi

Elde edilen bilgilere göre, göçmenler kıyıya ulaştıktan sonra yüzü maskeli bir kişi tarafından sayılarak lastik bota bindirilmişti.

17 kişi gözaltına alındı

Facianın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, göçmenlerin bir kısmının Bodrum’da bir evde tutulduğu tespit edilmişti.

Evi kiralayan kişi ile göçmenleri kıyıya taşıyan 2 şüpheli ilk etapta yakalanmıştı. Devam eden operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyona istihbarat birimleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de katılmıştı.

12 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.