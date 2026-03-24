DLSS 5 özellikle mevcut oyunlar üzerinde yapılan gösterimlerle tepki topladı. Oyunlardaki karakterlerin görünümünün yapay zeka tarafından yeniden üretilmesi, birçok oyuncu ve geliştirici tarafından "AI Slop" yani yapay zeka kaynaklı düşük kaliteli içerik olarak değerlendirildi. Huang ise Lex Fridman'a verdiği röportajda bu endişelere çok daha yumuşak bir üslupla yanıt verdi.

Jensen Huang "oyuncuları anlıyorum" dedi

Jensen Huang, eleştirilere karşı daha önceki sert tavrından belirgin şekilde farklı bir tutum sergiledi. İlk açıklamalarında oyuncuların tamamen yanıldığını söyleyen Huang, bu kez eleştirilerin mantıklı olduğunu kabul etti. Yapay zekanın ürettiği içeriklerin giderek birbirine benzemeye başladığını ve bu durumdan kendisinin de rahatsızlık duyduğunu ifade eden Huang, oyuncuların kaygılarını gayet iyi anladığını belirtti.

DLSS 5 sanatsal kontrolü değiştirmiyor

Nvidia CEO'su, teknolojinin çalışma mantığını yeniden açıklarken önemli bir ayrımın altını çizdi. DLSS 5'te oyunun temel geometrisini, ana hatlarını ve tasarım kararlarını belirleyen kişinin tamamen geliştirici olduğunu vurguladı. Teknolojinin mevcut tasarıma sadık kalarak görselleri değiştirmek yerine geliştirdiğini aktaran Huang, tüm kontrolün oyun yapımcılarının elinde olduğunu söyledi.

Geliştiricilere özel yapay zeka modeli eğitme imkanı

Nvidia, ilerleyen süreçte DLSS 5 üzerinde geliştiricilere kendi oyunlarına özel yapay zeka modelleri eğitme olanağı tanımayı planlıyor. Bu sayede her stüdyo, kendi sanatsal tarzına uygun ince ayarlar yapabilecek ve çıktıyı belirli bir görsel dile yönlendirebilecek. Huang, teknolojinin zorunlu olmadığını ve tamamen geliştiricilerin tercihine bırakılan yeni bir araç olarak konumlandırıldığını da vurguladı.

DLSS 5 ne zaman çıkacak?

Nvidia DLSS 5'in bu sonbaharda kullanıma sunulması planlanıyor. Teknoloji, her kare için oyunun renk ve hareket verilerini girdi olarak alıp, yapay zeka modeli aracılığıyla sahneye fotogerçekçi aydınlatma ve materyal detayları ekliyor. Sistem 4K çözünürlüğe kadar gerçek zamanlı çalışarak akıcı oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.