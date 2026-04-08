Cüzdanlardaki değerden mutfaktaki yangına kadar her şeyi etkileyen bu karar, milyonlarca insanın geleceğe dair umudunu ve kaygısını aynı anda tetikliyor. Kararın hemen ardından saat 21.30’da kameraların karşısına geçecek olan FED Başkanı Jerome Powell, alınan kararın gerekçelerini ve geleceğe dönük projeksiyonları paylaşacak. Powell'ın konuşmasında kullanacağı ton ve satır aralarındaki mesajlar, piyasaların risk iştahı üzerinde doğrudan etkili olacak. Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların sertliği veya yumuşama sinyalleri, borsa ve döviz kurlarında yeni bir dalgalanma yaratma potansiyeli barındırıyor.

Nisan 2026 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta duyurulacak

Piyasa uzmanları ve ekonomistler, Nisan ayı toplantısında FED’in politika faizini değiştirmeyeceğine dair güçlü bir beklenti içerisinde. Yapılan son analizlere göre, bankanın %3,50 - 3,75 aralığında olan mevcut faiz oranını sabit tutma ihtimali %90'ın üzerinde fiyatlanıyor. ABD'de son dönemde açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerinin beklentilerin bir miktar üzerinde seyretmesi, erken bir faiz indirimi olasılığını Haziran veya Temmuz aylarına ötelemiş görünüyor.

Analistler, iş gücü piyasasındaki dirençli duruşun FED'in elini güçlendirdiğini ve aceleci bir gevşeme adımı atılmasını engellediğini ifade ediyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin arz güvenliği üzerindeki baskısı, enflasyonun yeniden tırmanışa geçebileceği endişesini tetikliyor. Bu sebeple 29 Nisan akşamı açıklanacak kararda "bekle ve gör" stratejisinin ön planda tutulması en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.

FED faiz kararı beklentileri ne yönde piyasalar faiz indirimi bekliyor mu

Küresel yatırımcılar, Nisan ayı toplantısından çok Powell'ın ileriye dönük sözlü yönlendirmelerine odaklanmış durumda. Eğer Powell, enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı olduğuna dair güven verici ifadeler kullanırsa, bu durum riskli varlıklara olan talebi artırabilir. Ancak şahin bir tutumun sergilenmesi ve yüksek faiz ortamının daha uzun süre korunacağı mesajının verilmesi, doların küresel bazda değer kazanmasını destekleyen bir unsur haline gelir.

FED yetkilileri arasında da para politikasının geleceğine dair farklı görüşler hakimiyetini koruyor. Bazı üyeler istihdam kaybını önlemek adına yaz aylarında kademeli indirimleri savunurken, bir kesim ise enflasyon hedefine tam ulaşılmadan adım atılmasının riskli olduğu görüşünde. Bu iki hedef arasındaki denge, Nisan ayı kararı sonrasında yayınlanacak olan toplantı tutanaklarıyla daha net bir şekilde anlaşılacak. Yatırımcıların bu süreçte portföy dağılımlarını yaparken Powell'ın "veriye dayalı hareket" vurgusunu dikkate alması kritik bir strateji olarak değerlendiriliyor.