Son Mühür- ABD ve İsrail'in başlattığı ''Destansı Öfke Operasyonu'', sadece İran'ı değil, başta Körfez ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan devasa bir enerji krizine yol açarak tarihe geçti.

Soğuk savaşın sona erdiği 90'lı yıllardan bu yana dünyanın tek süper gücü konumuna gelen ABD'nin, İsrail'le birlikte başlattığı savaş İran ve ABD arasında 15 günlük ateşkes anlaşmasıyla şimdilik mola verdi.

Kayıp pilotu kurtarmak için...



Balistik füze, kamikaze drone ve en önemlisi dünyanın en kritik petrol geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti İran'a zaferin yolunu açan etkenler olarak öne çıkmış olsa, savaşın kırılma anı İsfahan'da düşen F-15 pilotunu kurtarma operasyonunda yaşanan sıcak çatışma gibi görünüyor.

40'ıncı gününde kesilen savaşın ilk anından itibaren sosyal medyayı çok iyi kullanan İran, İsfahan'da ABD askerlerinin hüsranla sonuçlanan operasyonunu tasvir eden görüntüler yayınladı.

Er Ryan'ı kurtarma operasyonu gibi...



Trump'ın “ABD tarihinin en cesur arama-kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirdiği operasyonda yaralı F-15 pilotu sağ olarak kurtarılmış ancak yaklaşık 500 milyon dolara mal olan operasyonda ABD'nin iki MC-130 uçağı İran'ın eline geçmemesi için imha edilmişti.

İran'ın operasyonun asıl amacının yaralı pilotu kurtarmak değil, nükleer malzemeleri çalmak olduğuna dair iddiası Batı dünyasında da birçok kesim tarafından desteklenmişti.

İran'ın uluslararası haber kanalı Press Tv, İsfahan'da yaşanan operasyonda ABD güçlerinin yaşadığı bozgunu yapay zekayla canlandırdığı bir video yayınladı.

ABD'li kadın askerin kimliği...



Videoda, İran'ın esir aldığını öne sürdüğü ABD'li kadın asker Amanda M. Ryder'in kimliğine göndermede bulunması dikkat çekiyor.

