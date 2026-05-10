Hollanda’da ve dünya genelinde hantavirüs paniği büyümeye devam ediyor. Güney Afrika çıkışlı olarak gerçekleştirilen bir uçuşta, hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yolcuyla temas ettiği tespit edilen bir kabin memuru hastaneye kaldırıldı ve karantinaya alındı. Yetkililer olay sonrası uçaktaki yolcular ve mürettebat için temaslı takibi de başlatmış oldu.

KLM hostesine izolasyon!

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM’de görev yapan hostes, Johannesburg-Amsterdam seferi öncesinde sağlık durumu kötüleşen 69 yaşındaki Hollandalı kadın yolcuyla temas etti. Yolcunun hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sebebiyle hostes de gözetim altına alındı.

Amsterdam UMC Hastanesi’nde izolasyon altına alınan kabin memurunun hafif semptomlar içinde olduğu ve test sürecinin devam ettiği açıklandı. Hollanda Sağlık Bakanlığı ile ülkenin halk sağlığı kurumu RIVM’nin süreci yakından takip ettiği de ifade edildi.

Olayın merkezinde kruvaziyer gemisi!

Yetkililerden gelen bilgilere göre hayatını kaybeden kadın yolcu, daha önce MV Hondius isimli Hollanda bandıralı kruvaziyer gemisinde bulunmaktaydı. Gemide ortaya çıkan hantavirüs vakaları sebebiyle şimdiye kadar birden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin gözetim altına alındığı ifade edildi.

