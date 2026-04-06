Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından sanık Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Bahtiyar, avukatları ve Güran ailesi katıldı.
Yargıtay’dan dikkat çeken bozma kararı
Daha önce görülen davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, diğer sanıklar hakkındaki cezaları onarken, Bahtiyar’a verilen cezayı bozdu. Yüksek mahkeme, Bahtiyar’ın eyleminin “nitelikli kasten öldürmeye yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Duruşmada gergin anlar yaşandı
Yeniden görülen davada sanık Nevzat Bahtiyar’ın savunması sırasında salonda tansiyon yükseldi. Bahtiyar’ın, cinayeti işlemediğini ve olaydan Salim Güran’ın sorumlu olduğunu öne sürmesi üzerine, Narin Güran’ın babası Arif Güran tepki gösterdi.
Bu sırada taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme heyeti, Güran ailesinin duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi.
Aileden “adil yargılama” tepkisi
Duruşma sonrası açıklama yapan Güran ailesi, yargılamanın adil ilerlemediğini savundu. Aile, Nevzat Bahtiyar’ın gerçeği yansıtmayan ifadeler verdiğini öne sürerek tepkisini dile getirdi.
Ne olmuştu?
Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmuş, 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Olay Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı.