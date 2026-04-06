SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları, doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Örneğin 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı, mevcut yüzde 10,04’lük artışla 27 bin 510 TL’ye yükselirken, zam oranının yüzde 16’ya ulaşması halinde bu tutar 29 bin TL seviyesine çıkacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor. 2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 oranında zam alan memurlar için yılın ikinci yarısında yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı uygulanacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 16 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yaklaşık yüzde 3,7’lik enflasyon farkı oluşacağı ve toplam zam oranının yüzde 11 civarında olacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre en düşük memur maaşının 59 bin 896 TL’den 66 bin 484 TL’ye yükselmesi, 1000 TL’lik seyyanen artışla birlikte 67 bin 484 TL’ye ulaşması bekleniyor. Üniversite mezunu bir memurun maaşının ise 70 bin 267 TL seviyesine çıkacağı öngörülürken, en düşük memur emeklisi aylığının da 30 bin 846 TL’ye yükseleceği ifade ediliyor.

Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılına yüzde 12,19 zamla başlarken, memur ve memur emeklileri yüzde 18,6’lık artış ve 1000 TL seyyanen zam aldı. Temmuz ayında açıklanacak nihai verilerle birlikte maaş zamlarının kesinleşmesi bekleniyor.