Son Mühür - Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına temmuzda yapılacak zam yeniden netleşti. İlk üç aylık verilere göre artış oranı yüzde 10,04 olarak kesinleşti.
Net zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı enflasyonunu yüzde 1,94 olarak açıklamasıyla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yansıyacak üç aylık enflasyon farkı yüzde 10,04’e ulaştı. Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında ise yüzde 2,96 olarak gerçekleşen verilerle zam oranı kademeli şekilde oluştu.
Bu tabloya göre milyonlarca emekli için zam sürecinin yarısı tamamlanırken, temmuz ayında yapılacak nihai artış için kalan üç aylık enflasyon verileri bekleniyor.
Yüzde 16'ya bile çıkabilir
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,5 seviyelerinde öngörüldü. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14,05’e, 6 aylık toplam enflasyonun ise yüzde 16 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.
Uzmanlar ise küresel gelişmeler ve savaş koşulları nedeniyle enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyon ihtimaline dikkat çekiyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkarılmıştı. İlk üç aylık yüzde 10,04’lük artış dikkate alındığında bu tutar 22 bin 8 TL seviyesine yükseliyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 16’ya ulaşması halinde ise en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 200 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin kişinin yararlandığı ifade ediliyor.
Hesaplar sil baştan
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları, doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Örneğin 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı, mevcut yüzde 10,04’lük artışla 27 bin 510 TL’ye yükselirken, zam oranının yüzde 16’ya ulaşması halinde bu tutar 29 bin TL seviyesine çıkacak.
Farklı formüller masada
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor. 2026’nın ilk yarısında yüzde 18,6 oranında zam alan memurlar için yılın ikinci yarısında yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı uygulanacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 16 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yaklaşık yüzde 3,7’lik enflasyon farkı oluşacağı ve toplam zam oranının yüzde 11 civarında olacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoya göre en düşük memur maaşının 59 bin 896 TL’den 66 bin 484 TL’ye yükselmesi, 1000 TL’lik seyyanen artışla birlikte 67 bin 484 TL’ye ulaşması bekleniyor. Üniversite mezunu bir memurun maaşının ise 70 bin 267 TL seviyesine çıkacağı öngörülürken, en düşük memur emeklisi aylığının da 30 bin 846 TL’ye yükseleceği ifade ediliyor.
Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılına yüzde 12,19 zamla başlarken, memur ve memur emeklileri yüzde 18,6’lık artış ve 1000 TL seyyanen zam aldı. Temmuz ayında açıklanacak nihai verilerle birlikte maaş zamlarının kesinleşmesi bekleniyor.