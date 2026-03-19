İzmir'de 128 esnaf odası seçiminden sadece 12'si bayram sonuna kaldı. Mart sonuna kadar bu 12 oda da başkanını belirleyecek...

Şimdi gözler 03 Mayıs’ta yapılacak İEOSB seçimlerinde... Oda seçimlerinde kimi işaret etse kazandığını yakından gördüğüm İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'yı bayram sonrası 23 Mart Pazartesi Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış'a konuk edeceğim. Bir kartal gibi kürsüden bakıp, inandığı doğru bildiğini söyleyen, dürüst, esnafın babası Ata'nın bugüne kadar yaptıklarına bir bakalım...

ÖNCE AYAKKABICININ...

Yalçın Ata’yı yıllardan beri tanırım. 2010 yılında Ayakkabıcılar Odası Başkanı olduktan sonra Ege Televizyonu’nda programlar yapmıştık. Sektörü iyi biliyor. Sıkıntılara çözüm önerileri üretiyor. Esnafın derdini çözünce mutlu oluyordu. Esnaf Panorama programında her hafta ayakkabı konusunu işlerdik. Ayakkabıcılar Sitesi’nde yaşanan sorunları tek tek çözdü.

Ayakkabıcılar Odası Başkanı iken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile özel diyaloglar kurup, başarılı bir işbirliği yaptı. Sonra İESOB yönetimine girdi, Denetim Kurulu Başkanlığı ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığı yaptı.

SONRA TÜM ESNAFIN...

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu 2023 yılında yapılan milletvekili seçimlerine katılmak üzere istifa etti. CHP Milletvekili Adayı olan Zekeriya Mutlu listelerde yer bulamayınca esnaf teşkilatına geri dönmek istedi. Herkes tek başına aday olup, tekrar başkanlığa devam eder diye düşünüyordu. Ancak karşılarında, şimdiye kadar aday olduğu tüm seçimleri kazanan Yalçın Ata’yı buldular. Ata, Mutlu’nun aday adaylık sürecinde, teşkilatla bir araya gelmiş. Birçok esnaf odası başkanının desteğini almıştı. Zekeriya Mutlu’yu çok seviyordu ama Ankara’ya gitmek için terk ettiği koltuğa geri dönmek istemesini etik bulmuyordu. Yönetiminde vekil başkanla devam etmesi doğru değildi. Birlik olağanüstü seçime gitti.

4 Haziran 2023’de olağanüstü seçimde her iki aday kürsüde konuşmalarını yaptı. Birbirlerini eleştirdi. Projelerini anlattı. Mutlu kazanır diyenler mutlu olmadı. Ata’nın dediği oldu. Yalçın Ata yönetimin tüm engellemelerine rağmen esnafın isteği ile birlik başkanı oldu.

“Esnafın ekmeğini büyüteceğiz” dedi. Mazbatasını aldıktan sonra hemen çalışmaya başladı. 128 odanın başkanıydı. Her odanın farklı beklentileri vardı. Sıraya koydu. Kolları sıvadı. Teker teker sorunları çözdü.

BABASI OLDU...

Yıllardır ruhsatsız işletilen Birlik Oteli’ne ruhsat aldı. Buca Kaynaklar’daki oteli restore etti. Esnafa yakışır hale gelen otelde esnafın uygun fiyatla yararlanmasını sağladı. Esnaf ailesi düğünlerini, yemeklerini burada organize etti.

16 yıllık başkanın yerini aldıktan sonra birliğin üstündeki yorgunluğu giderdi. Esnafın başının dik durmasını sağlayarak, taze kan ve dinamizmle birliğin temsil gücünü yükseltip vizyoner projeler geliştirdi.

Toplantı salonunu yeniledi. Birlik binası içinde bazı odalara yer verdi. Esnaf Odaları ile sağlıklı bir iletişim kurdu. Hiç yorulmadı. Atom Karınca gibi koşturdu. Odaları dijitalleştirdi. Çağa ayak uymalarını sağladı. Tüm odaların birleştiği bir e ticaret sitesi kurdu. Esnafın güvenilir bir kanaldan ürünlerini pazarlama fırsatı yarattı. Esnaf buluşmaları ile sorunları dinledi. Çözemediklerini bakanlığa taşıdı. Birliğin gelirlerini arttırmaya çalışarak kazandırdıklarını ihtiyacı olan odalarla paylaştı. Odalar faizsiz borç verdi. Esnafa düşük faizle borç verme fırsatı yarattı. Söz verdiği gibi esnafın ekmeğini büyütüp, daha rahat çalışmalarını sağladı. Kısa zamanda Esnafın Babası oldu.

ATA’NIN DEDİĞİ OLUR...

2026 Ocak ayının başından beri esnaf odaları seçimleri başladı. Önce kendi odasında zaferi kazandı. Ayakkabıcılar Odası’nın dördüncü dönem başkanı oldu. Genel Kurula tek liste ile girilecekti ama Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki esnaf odası seçimlerine karışarak son hafta karşısına rakip çıkarmıştı. İzmir İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleşen seçimde oda başkanlarının yalnız bırakmadığı Yalçın Ata 431 oy alırken rakip Erkan Akın 155 oyda kalmıştı. Yalçın Ata kürsüde, zafer konuşmasında Ömer Eşki’ye yüklenerek, “tek dönemlik başkana verdikleri cevaptan ötürü tüm ayakkabıcı esnafına teşekkürler. Bugün esnaf kazandı. Tüm baskılara rağmen doğru karar verdiler” dedi

RÜZGAR ATA’DAN YANA...

O günden bugüne 116 Oda seçimini yaptı. Bir iki seçim dışında hep Ata’nın dediği oldu. Kimi işaret ettiyse o kazandı. 25 Oda başkanını değiştirdi. Çok adaylı, demokratik seçimler yapıldı. İki oda seçimi itirazlarla iptal edildi. Kahveciler ve Pazarcılar tekrar sandık başına gitti ama sonuş değişmedi. Yine esnafın dediği oldu. Kahvecilerde Jale Büyükdemir, Pazarcılarda Hamdin Erişen kazandı. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali Kahveciler bir kez daha itiraz etti. Ama itiraz kabul edilmedi. Çeyrek asırlık saltanatı deviren Büyükdemir odanın ilk kadın başkanı oldu. 12 oda seçimi Mart sonuna kadar yapılacak hatta 31 Mart Salı günü dört oda seçimi yapılacak. Urla Esnaf Odası, Çiçekçiler Odası, Kuru Kahveciler Odası ve Minibüsçüler Odası başkanını seçecek...

TÜM BAŞKANLAR YANINDA...

Şu sıralar Yalçın Başkanın makamı dolup taşıyor. Kazanan 116 başkan Ata’yı ziyaret edip,yanında oldukları belirtiyorlar. 3 Mayıs’ta Kaya Termal Otel’de Oda Başkanları ve delegeler Birlik Başkanını seçecek. Şu an Yalçın Ata’nın tek aday olacağı ve karşısına rakip çıkmayacağı görülüyor. Gülünce gözlerinin içi gülen, kalbi esnaf için atan Yalçın Ata’ya başarılar diliyorum.

İYİ BAYRAMLAR...

Eski bayramlar tadında, çocuklarımızı ve büyüklerimizi mutlu edeceğimiz günler geldi. Bir bayram daha hep beraberiz...

AÇIN RADYONUZUN SESİNİ...

RADYO EGE'de Cem Karaca söylüyor. Tüm esnaf teşkilatına ve esnafın babasına gelsin. Esnafı ne güzel anlatmış değil mi?

"Esnaf sanatkar milleti,

Ülkenin temel direği,

Alın teri, göz nuru,

Helal lokma emeği.

Sabahın köründe kalkar,

Dükkanın kepengini açar,

Güler yüzle karşılar,

Müşterisine hizmet açar.

Ne hile bilir ne hurda,

Emeğiyle yaşar burda,

Esnaf sanatkar milleti,

Başımızın tacıdır her daim.

Çırağı ustası bir olur,

El emeği değer bulur,

Cem Karaca der ki size,

Esnafımız gurur olur."

