Son Mühür - Filistin davasına ve Filistinlilere verdiği destekle sık sık gündeme gelen İspanya’da, dikkat çeken bir etkinlik daha düzenlendi. Paskalya kutlamaları kapsamında bir araya gelen İspanyollar, Benjamin Netanyahu’yu temsil eden bir kukla kullandı. Kuklanın defalarca havaya uçurulduğu görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulurken, binlerce beğeni aldı.

Dumandan göz gözü görmedi

İspanya’nın Endülüs bölgesinde, Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasında Paskalya kapsamında düzenlenen etkinliklerde bu yıl “Yahuda’nın yakılması” festivali öne çıktı. Gelenek gereği her yıl “kötülükleri simgeleyen” bir figürün yakıldığı etkinlikte, kasaba halkı bu kez Benjamin Netanyahu’yu temsil eden bir kukla kullandı.

Filistin’deki saldırılar ve İran’a yönelik operasyonlardan sorumlu tutulduğu gerekçesiyle seçilen figürün yakılması, kasaba merkezinde adeta bir protestoya dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yaklaşık yedi metre yüksekliğindeki kuklanın alevler içinde yanışı kalabalık tarafından alkışlarla izlendi.

''Soykırıma hayır''

İspanyol basınına konuşan ve Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi üyesi Belediye Başkanı Maria Dolores Narvaez, geleneğin 1940’lardan bu yana sürdüğünü belirterek, “Kutsal Hafta’nın ardından kötülüklerin yakılması ve Paskalya’da iyiliğin yeniden doğuşu simgeleniyor. Bu figürün seçilmesinin amacı da ‘savaşa ve soykırıma hayır’ mesajı vermek” dedi. Yaklaşık 1800 nüfuslu El Burgo kasabasının belediye başkanı olan Narvaez, “Yahuda’nın yakılması” festivalinde kullanılacak figürün Belediye Meclisi tarafından belirlendiğini ifade etti.