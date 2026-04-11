Son Mühür - ABD ile İran arasında yapılacak kritik görüşme için geri sayım sürerken, Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Serena Otel’de gerçekleştirilecek müzakerelerin Türkiye saatiyle 13.00’te başlaması planlanıyor.

ABD heyetinde kimler yer alıyor?

Görüşmelere ABD adına JD Vance başkanlık ederken, heyette ayrıca Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile eski Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner de yer alıyor.

İran heyetindeki isimler

İran heyetine Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ederken, ekipte ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de yer alıyor.

Pazar gününe uzayabilir

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmeleri “ya tamam ya devam” niteliğinde olarak değerlendirirken, zirve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İran’ın 71 kişilik heyeti gece saatlerinde kente ulaşırken, ABD heyetinin de sabah saatlerinde İslamabad’a indiği bildirildi. Görüşmelerin gün boyu sürmesi ve pazar gününe sarkması bekleniyor.

Masadaki konular

Görüşmelerde, Washington’un İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına odaklanan 15 maddelik teklifi ile Tahran’ın boğazın kontrolü, gemilerden geçiş ücreti alınması, bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılmasını içeren 10 maddelik planının ele alınması bekleniyor. Müzakerelerin başlıklarından biri de Lübnan olacak. İsrail’in ateşkese rağmen Hizbullah’a yönelik saldırılarını sürdürmesi sürece dair soru işaretleri yaratırken, İran’ın ateşkesin Lübnan’ı da kapsaması yönündeki ısrarının masada önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor.