Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimiyle yeni sezonun maç programı belli olurken, İzmir temsilcileri Altay, Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Tire 2021 FK'nın ilk hafta rakipleri de netleşti.

6 Eylül'de başlayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF yöneticileri ile Nesine 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katılım gösterdi.

Üç gruptan meydana gelen Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu 6 Eylül 2026 tarihinde start alacak. İlk devre 20 Aralık 2026 tarihinde noktalanacak. Devre arası sonrasında ikinci yarı 16 Ocak 2027'de başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde noktalanacak.

İzmir ekiplerinin ilk hafta programı belli oldu!

Fikstür çekimi sonrasında İzmir temsilcilerinin sezonu hangi maçlarla açacağı da netleşmiş oldu.

- Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu 1959 ile karşılaşacak.

- Karşıyaka, sezonun ilk haftasında deplasmanda Etimesgutspor ile mücadele edecek.

- Tire 2021 FK ise taraftarı önünde Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayacak.

- Bucaspor 1928, deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak.

İzmir ekipleri, sezona iyi bir başlangıçla girerek üst sıralar için avantaj elde etmeyi amaçlayacak.