İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Ekiplerin son 15 günde düzenlediği 8 ayrı operasyonda yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

5 ilçede eş zamanlı baskın

İzmir, Torbalı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyon Buca, Bornova, Konak, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda tam 5 bin 100 litre etil alkol, 16 bin makaron, bin TAPDK bandrolü, bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ile 60 kilogram tütün ele geçirildi.

Piyasa değeri 2,5 milyon TL

Ele geçirilen kaçak ürünlerin kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 3 farklı adreste faaliyet gösteren merdiven altı etil alkol imalathanesi de ortaya çıkarılırken, yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.