Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri, okullardaki derslerin boş geçmemesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretli öğretmen görevlendirecek. Üniversitelerden yeni mezun olan adaylarla birlikte daha önce bu görevi üstlenen yüzlerce eğitimci, yeni dönem başvuru takvimini inceliyor. Özellikle eğitim fakültesi mezunları ile pedagojik formasyon belgesi alanlar, işlemlerini eksiksiz bitirmek için kurumların duyurularını yakından izliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni eğitim dönemi öncesinde başvuruların başlayacağı tarih, her il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün kendi öğretmen ihtiyacına göre netleşiyor. Müdürlükler başvuruları genellikle yaz aylarında, özellikle temmuz ve ağustos döneminde topluyor. Kesin başvuru takvimini ve sürecin nasıl işleyeceğini her il veya ilçe müdürlüğü kendi resmi internet sitesinden ilan ediyor. Bu yüzden adayların doğrudan görev yapmak istedikleri ilçenin duyurularını düzenli takip etmesi isteniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden veya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin açtığı çevrim içi ön başvuru ekranlarını kullanarak yapıyor. Başvuruların başlama tarihi ve izlenecek yöntem ilçeden ilçeye değişiyor. Adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak için çalışmak istedikleri kurumun yayınlayacağı kılavuzdaki adımları uyguluyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kurumlar, başvuran eğitimcilerden belirli genel ve özel şartları taşımalarını bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum kalmamak temel kurallar arasında yer alıyor. Adayların öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememesi ve bu görevi sürdürmesini zorlaştıracak bir sağlık sorunu yaşamaması gerekiyor. Erkek adayların askerlik görevini yapmış, ertelemiş veya bu görevden tamamen muaf tutulmuş olması şartı aranıyor.

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar, YÖK'ten aldıkları denklik belgesini sisteme sunuyor. Adayların başvuru aşamasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak sigortalı çalışmaması isteniyor. Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programları veya Çocuk Gelişimi önlisans programlarından mezun olanlar doğrudan başvuru hakkı kazanıyor. Müdürlükler öğretmen ihtiyacını karşılayamadıkları durumlarda diğer lisans programlarından mezun olan kişilerin başvurularını da kabul ediyor.