Yerleşkesi Buca'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yayımlamış olduğu ilanla çeşitli fakülte ve birimlerde görevlendirilmek amacıyla öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Hangi kadrolara alım gerçekleştirilecek?

Öğretim üyesi ilanı çerçevesinde üniversite bünyesinde toplam 3 akademik kadroya atama yapılacak.

Alım yapılacak kadrolar ise şu şekilde:

- İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı: 1 Profesör

- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı: 1 Profesör

- Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı: 1 Doçent

Her kadro için adaylardan alanlarına ilişkin ilan metninde ifade edilen akademik çalışma ve uzmanlık şartlarını taşımaları talep edilecek.

Elektronik ortamda yapılacak!

Profesör ve doçent kadrolarına başvuruların, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Başvuru Sistemi (DEABS) üzerinden elektronik ortamda alınacağı belirtildi.

Adayların başvuru esnasında;

- Kimlik belgesi,

- Özgeçmiş,

- Yayın listesi,

- Lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri,

- Doçentlik veya uzmanlık belgeleri,

- Hizmet belgesi,

- Yabancı dil sonuç belgesi,

- Bilimsel çalışmalarını sisteme yüklemeleri gerekmekte.

Üniversite, eksik belgeyle gerçekleştirilen, süresi içerisinde noktalanmayan ya da şahsen ve posta yoluyla yapılan öğretim üyesi başvurularının kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Süre 15 gün!

Öğretim üyesi kadroları için başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı 14 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde noktalanacak.

3 öğretim görevlisinin de alımı yapılacak!

DEÜ ayrıca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolar için de yeni personel alımı yapacak.

İlan çerçevesinde toplam 3 öğretim görevlisi alınacak.

Kadrolar şu şekilde ifade edildi:

- Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Programı: 1 Öğretim Görevlisi

- Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü: 1 Öğretim Görevlisi

- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: 1 Öğretim Görevlisi

Öğretim görevlisi başvuru takvimi belli oldu!

Öğretim görevlisi alımlarında başvuru ve sınav süreci de ilanla birlikte kesinleşmiş oldu.

Takvim şu şekilde:

- Başvuruların başlangıcı: 14 Temmuz 2026

- Son başvuru tarihi: 29 Temmuz 2026

- Ön değerlendirme sonuçları: 6 Ağustos 2026

- Giriş sınavı: 11 Ağustos 2026

- Sonuçların ilanı: 14 Ağustos 2026